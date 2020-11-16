Банки нашли способ сократить случаи мошенничества с картами

16 ноября. FINMARKET.RU - Финансовые организации нашли новый способ сократить количество случаев мошенничества с банковскими картами. Они предложили ЦБ организовать прямое взаимодействие между участниками рынка для обмена данными о подозрительных операциях. Такая инициатива содержится в письме президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского в адрес директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, пишут "Известия"

Сейчасдолжны сообщать регулятору обо всех операциях с признаками совершенных без ведома клиентов через автоматизированную систему, а регулятор аккумулирует данные об атаках и возвращает их кредитным организациям в консолидированном виде. Время на такую обработку информации может исчисляться несколькими часами и даже днями, рассказал "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, обычно мошенник уже в течение часа снимает деньги с, на которую они были выведены, и вернуть их банк не сможет.

Прямое взаимодействие позволит ускорить обмен информацией примерно в пять раз, оценил Войлуков. Он добавил, что сроки предоставления сведений в отдельных случаях могут сократиться до 20-30 минут. "Например, в банк в течение часа пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу", - пояснил схему работы Войлуков. По его словам, такая система позволит бороться с мошенниками, которые работают методами социальной инженерии. Выгодно использовать уже действующую систему обмена информацией ФинЦЕРТа, поскольку это защищенный и доверенный канал взаимодействия, отмечается в письме АБР.

Другое предложение по доработке системы обмена информацией ФинЦЕРТа, зафиксированное в письме ассоциации, заключается в ранжировании подозрительных операций на "более" и "менее" опасные. Иногда клиент может забыть об оплате или о подписке и сообщить в банк о неправомерном списании, поясняется в документе. Эта информация отправляется в ФинЦЕРТ, вследствие чего перевод могут приостановить.

Крупнейшие российские банки поддерживают инициативы АБР. Об этом "Известиям" сообщили в ВТБ, МКБ, Росбанке и "Тинькофф". В Банке России сообщили, что рассмотрят предложения рынка.

По данным ЦБ, общий объем операций без согласия клиентов в первой половине 2020 года составил примерно 4 млрд рублей. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд рублей.