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13 ноября 2020 года 09:30
Налоговики заглянут в иностранные электронные кошельки россиян
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picture alliance/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле». В соответствии с ними резиденты России будут обязаны отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов, сообщают "Ведомости". "Физические лица – резиденты обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета о переводах денежных средств с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", – указывается в законопроекте. Обязанность резидентов представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, наступает только по тем электронным средствам платежа, сумма операций по которым за отчетный год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), говорится в пояснительной записке к законопроекту. Фактически на зарубежные электронные кошельки предлагается распространить тот же режим, который действует в отношении средств на счетах российских физических лиц в зарубежных банках. Как отмечают авторы документа, в соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны предоставлять налоговым органам отчеты об использовании счетов, открытых в зарубежных банках, однако в отношении электронных средств платежа такая обязанность сейчас отсутствует. Документ предусматривает, что в случае непредставления в ФНС отчета о средствах на электронных кошельках его владелец будет оштрафован. Инициатива депутатов позволяет перекрыть последние оставшиеся лазейки в движении денег, констатируют эксперты. В Минфине "Ведомостям" сообщили, что подход, предлагаемый депутатским законопроектом в отношении контроля за электронными кошельками, уже используется в действующем законодательстве.
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