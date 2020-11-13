Пониженные комиссии за эквайринг могут расширить на торговлю и общепит

13 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг России считает целесообразным не только сохранить сниженные эквайринговыедля онлайн-торговли, но также распространить их на офлайн-магазины и общепит. Эти меры позволят поддержать предприятия, исчерпавшие запас прочности и испытывающие падение выручки из-за пандемии, сообщил "Российской газете" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В настоящее время эпидемиологическая обстановка непростая и сопоставима с весенним сезоном текущего года, в ряде регионов нашей страны введены новые ограничительные меры. Конечно все предпринимаемые шаги необходимы для того, чтобы максимально сохранить здоровье людей, однако по понятным причинам затрудняют желаемый темп восстановления экономики. Полагаем целесообразным не только сохранение сниженных эквайринговых комиссий для предприятий онлайн-торговли, но также снижение их для предприятий классической офлайн-торговли и предприятий общепита, испытывающих в настоящее время падение выручки", - подчеркнул Евтухов.

Он напомнил, что для поддержки наших граждан, экономики и финансового сектора в условиях возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Банк России принял решение в период с 27 марта до 30 сентября 2020 года ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на уровне не более 1%. После отмены с начала октября ограничений Банком России на, банки подняли средний размер комиссии за эту услугу. По данным специализированного портала "РКО Тарифы", по состоянию на ноябрь 2020 года средний размер эквайринговой комиссии в банках составил 1,6-2,6%. До этого средний размер комиссии за эквайринг составлял 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.