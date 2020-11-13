Готовятся новые меры помощи цифровой отрасли

13 ноября. FINMARKET.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручилдо 20 ноября отдать в правительство проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли . В него вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, следует из документов, с которыми ознакомился "Коммерсант" . До 13 ноября министерство должно согласовать проект с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО "Цифровая экономика".

Помимо уже анонсированного освобождения российских IT-компаний от НДС на рекламные услуги за рубежом, предлагается отменить валютный контроль для IT-сектора и провести межправительственные переговоры для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок.

Среди других мер предлагается ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения (ПО) иностранными пользователями (так называемый "налог на Google"), в случае если ПО включено в реестр отечественного.

Кроме того, предложено создать российский магазин приложений для игр, причем для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить с 30% до 70%.

Для поддержки онлайн-кинотеатров предлагается также снизить ставку НДС до 10% на подписку на них, законодательно закрепить "антипиратский меморандум" и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.

Из документов следует, что ФНС поддержала вычет НДС при экспорте IT-решений, но вместе с ЦБ выступила против отмены валютного контроля для IT-сектора, поскольку это нарушит принципы валютного регулирования. По мнению ФНС, снижение НДС для онлайн-кинотеатров грозит налоговыми спорами, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета. Минздрав и ФАС выступили против снятия ограничений по рекламе лекарств. "Поскольку такие лекарства фактически не находятся в свободной продаже, такая реклама не даст коммерческого эффекта",- говорится в заключении Минздрава.