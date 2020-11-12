Туроператорам не хватает господдержки

12 ноября. FINMARKET.RU - "Опора России" обратилась в Ростуризм с просьбой провести совещание с бизнесом по корректировке механизма предоставления субсидий работающим на внутренних направлениях туроператорам в рамках постановления правительства №926, пишет "Коммерсант"

Субсидии по данному механизму выделяются с 2018 года. Их размер рассчитывается исходя из числа туров, проданных в Карелию, Бурятию, Приморский, Алтайский и Камчатский края, Тюменскую, Сахалинскую и Иркутскую области, Республику Алтай. Субсидии также можно было получить за поездки, организованные по маршруту "Серебряное ожерелье" (Архангельская и Вологодская области) и в Краснодарский край (за исключением Сочи) в межсезонье. Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников говорит, что в этом году средства пока не распределялись, а в условиях резкого снижения туристической активности бизнесу "жизненно важно" получить поддержку.

Как отмечает Кожевников, в минувшие 2 года туроператоры фактически не имели доступа к субсидиям, так как компании не были готовы предоставить запрашиваемый поток документов. А исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечает, что для туроператоров было проблемой то, что субсидии предусматривались только в случае продажи полного турпакета, предусматривающего перевозку и размещение, в то время как по выбранным направлениям туроператоры чаще продают только размещение.

В Ростуризме летом уже предлагали Минфину скорректировать механизм предоставления субсидий. Но в министерстве указали на недостаточные темпы освоения выделенных средств: в 2018 году было выдано 60,3 млн руб. субсидий из предусмотренных 320 млн руб., в 2019 году - 32,2 млн руб. из 160 млн руб., за 1-е полугодие этого года - 27,6 млн руб. из 148,8 млн руб.

Минфин в своем ответе в Ростуризм также указал на выделение 15 млрд руб. на программу "кэшбэка" в рамках нового механизма поддержки спроса на турпоездки по России и назвал субсидии для туроператоров не вполне обоснованными. Но Ломидзе поясняет, что речь идет о принципиально разных направлениях: "кэшбэк" - мера прямой поддержки туристов, а субсидирование - бизнеса.

По словам собеседника "Ъ" на рынке, Ростуризм уже направил в Минфин новые правила предоставления субсидий, где их размер рассчитывается исходя из объема чартерных полетных программ, числа перевезенных туристов и расстояния. Предполагается, что за одного туриста компания сможет получить 2-15 тыс. руб.