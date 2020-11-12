Средний срок накопления на первый взнос вырос на 1,5 месяца

12 ноября. FINMARKET.RU - Спрос на ипотеку, который эксперты объясняют реализацией программы господдержки, не спадает, но накопить на первоначальныйдля покупки собственного жилья россиянам становится все сложнее, пишут "Ведомости". По подсчетам Дом.РФ, в 2020 г. средний срок, в течение которого среднестатистическая семья копит на первоначальный взнос, вырос с 19,5 до 21 месяца.

За основу расчетов был взят средний размер кредита в январе – сентябре 2020 г. Предполагалось, что семья из двух человек со среднестатистической для региона зарплатой откладывает на первоначальный взнос 30% доходов, а размер первоначального взноса составляет 20% стоимости жилья.

"...следует учитывать, чтопервоначального взноса и последующие ежемесячные ипотечные платежи становятся затруднительными на фоне спада доходов населения, что может привести к росту закредитованности и просрочек", – предупреждает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Его выводы подкрепляются и данными Банка России, по которым просроченная кредитная задолженность физических лиц (более 90 дней) на 1 сентября 2020 г. превысила 1 трлн руб., что на 22% выше показателя предыдущего года, пишут "Ведомости".