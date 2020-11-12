Российский СанПиН стал проблемой при развертывании сетей 5G

12 ноября. FINMARKET.RU - Принятые в России санитарные правила и нормы (СанПиНы), регламентирующие уровень излучения передатчиков сотовых сетей, усложняют строительство сетей 5G в городах России и делают его более дорогим по сравнению со странами, придерживающимися международных стандартов допустимого электромагнитного излучения, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование международной ассоциации операторов GSMA. Уровень воздействия излучения сотовых сетей в России не должен превышать 0,1 Вт на 1 кв. м на частотах выше 2 ГГц.

Чтобы не выйти за этот норматив, российские операторы должны установить примерно в 5 раз больше базовых станций, чем операторы в большинстве других стран. Ограничение в 0,1 Вт на 1 кв. м действует только в жилых зонах. Вблизи автотрасс или в поле можно ставить более мощные приемо-передающие устройства. Поэтому проблема с уровнем воздействия касается городов.

В GSMA подсчитали, что развертывание 5G-сети в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД при действующих ограничениях обойдется каждому оператору в 37,2 млрд руб., а при следовании международным нормам – в 6,7 млрд руб. Для 4,8–4,99 ГГц эти показатели составят 54,4 млрд и 10,3 млрд руб. соответственно.

Сотовые компании по-разному оценивают уровень потенциальной угрозы со стороны СанПиНов. В "Вымпелкоме" считают, что ограничения негативно скажутся на развертывании сетей 5G. Представитель "Мегафона", в свою очередь, не считает СанПиНы заградительными для развития 5G. Менять их можно только при безусловном подтверждении безопасности новых параметров для здоровья людей, подчеркивает он. Морально устаревшими называет установленные в России нормы представитель "Т2 РТК холдинга" (Tele2) Дарья Колесникова. По ее словам, Tele2 и другие операторы обсуждают с профильными ведомствами возможность актуализации СанПиНов. С учетом того что для сетей 5G понадобится большее количество станций, текущие нормы могут отразиться на стоимости развертывания сетей, отмечает представитель МТС Алексей Меркутов.

В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что никакого негативного влияния 5G во всех существующих частотных диапазонах не наблюдается, отмечает представитель центра компетенций сколковского Института науки и технологий Александр Сиволобов.