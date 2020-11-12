Какие операции с цифровой валютой нужно будет декларировать

12 ноября. FINMARKET.RU - Об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 тыс. рублей в год, необходимо будет сообщать в налоговые органы. А за нарушение будут предусмотрены штрафы и наказание в виде лишения свободы, Соответствующие поправки в Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП подготовил Минфин. Законопроекты размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия все изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

В соответствии с предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс российские организации, филиалы и представительства юрлиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданных по законодательству других стран, и международные организации, созданные на российской территории, граждане РФ, а также постоянно проживающие в России на основании вида на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства (кроме тех, кто за пределами РФ проводит более 183 дней в год) должны будут сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, а также представлять отчет об операциях с цифровой валютой и об ее остатках.

Такое декларирование становится обязательным, если за год сумма поступлений (без учета поступлений цифровой валюты, при которых распоряжение на перевод давалось самим лицом, в том числе через третьих лиц) цифровой валюты лицу или ее списаний превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей. Сумма рассчитывается исходя из рыночной цены на дату совершения каждой операции. Порядок определения цены будет устанавливать Федеральная налоговая служба (ФНС).

До этой суммы предоставление такой информации остается на усмотрение налогоплательщика. Однако, как ранее пояснил Минфин РФ, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней, это позволит обеспечить ему судебную защиту.

В случае обязательного декларирования информация должна быть представлена в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Физлица могут направлять ее через личный кабинет налогоплательщика, юрлица - в электронной форме.

За непредставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или представление недостоверных сведений предусматривается штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте - поступления или списания валюты - информация о которых не была представлена, за нарушение срока представления информации - штраф 50 тыс. рублей.

Если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, на него будет налагаться штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Сообщения о получении права распоряжаться цифровой валютой на дату вступления в силу этого закона, должны быть представлены не позднее 30 апреля 2022 года. Обязательное декларирование будет применяться для операций с 2021 года.

Уголовный кодекс дополняется статьей 199.5 "Уклонение от исполнения обязанностей представлять отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты".

Этой статьей систематическое (за два и более отчетных периода) нарушение обязанности представлять в налоговые органы отчет об операциях с цифровой валютой и об ее остатках или включение в отчет заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или другого дохода от года до 2 лет, либо принудительными работами до 2 лет, либо арестом до 6 месяцев (с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет).

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с использованием заведомо подложного документа, или юрлица, созданного для совершения преступлений, предлагается наказывать штрафом от 500 тыс. до 2 млн рублей или в размере зарплаты или другого дохода от 18 месяцев до 3 лет, либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы до 3 лет (с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет).

Под крупным размером подразумевается сумма операций по зачислению или списанию цифровой валюты, в пределах 3 лет подряд превышающая эквивалент 15 млн рублей, а особо крупным - 45 млн рублей.

Также поправки в Уголовный кодекс относят совершение преступления с использованием цифровой валюты к отягчающим обстоятельствам.

КоАП предлагается дополнить статьей за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними.

В частности, за организацию информационными системами, не включенными в реестр ЦБ, выпуска цифровых финансовых активов и сделок с ними предлагается предусмотреть штраф для граждан от 50 тыс. до 500 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей или дисквалификацию от 6 месяцев до года; для юрлиц - от 200 тыс. до 2 млн рублей.

За нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами при приеме их в качестве оплаты за товары и услуги предлагается установить штраф для граждан от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; для должностных лиц - от 50 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией, для юрлиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией.

Аналогичные штрафы предусмотрены и за прием цифровой валюты в качестве оплаты лицами, не имеющими права осуществлять такой прием.

Помимо этого, в закон о противодействии отмыванию доходов вносятся поправки, обязывающие организаторов выпуска и обращения цифровой валюты, идентифицировать клиентов и их представителей, бенефициарных владельцев, а также уведомлять Росфинмониторинг об их сомнительных операциях.