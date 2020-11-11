Полностью "белую" зарплату получают две трети россиян

11 ноября. FINMARKET.RU - Полностью "белую" зарплату получают 66% россиян, причем доля официального сектора рынка труда значительно выросла. В 2018 году таких сотрудников было лишь 54%. Эти данные привел HeadHunter по результатам проведенного специально для "Российской газеты" исследования.

"Серая" схема - когда небольшая официальная зарплата дополняется весомой премией в конвертике - актуальна для 21% работников. Два года назад таких было 32%. Полностью неофициальный доход имеют 5% наемных работников и 9% - во всей выборке. С 2018 года их доля сократилась на 2%.

"На рост доли "белых" зарплат в 2020 году повлияла пандемия и сопровождающие ее удаленная работа, цифровизация и распространение электронных финансовых инструментов, - говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - "Серые"обычно выплачиваются наличными, что сделало почти невозможным регулярную выплату зарплат в такой форме сотрудникам на удаленке".

Больше всего работников с "белыми" зарплатами оказалось в сфере добычи сырья (90%), банковской деятельности (89%) и на госслужбе (86%). Наименьшие показатели - в туризме и гостиничном бизнесе (45%) и автобизнесе (53%). Безусловным лидером неформальной занятости остается домашний персонал. С нянями, репетиторами, помощницами по хозяйству заключать трудовые контракты просто не принято.