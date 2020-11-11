Тарифы страховок по ипотеке предлагают унифицировать

11 ноября. FINMARKET.RU - Страховые компании и банки предложили Центробанку разработать стандарт по минимальному расчету стоимости ипотечного полиса и утвердить его единую табличную форму. А также проводить мониторинг и контроль тарифов. Об этом говорится в письме Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации банков России (АБР) в регулятор и в Минфин, пишут "Известия"

Как считают крупнейшие страховые компании и банки, унификация тарифов позволит сохранить конкуренцию и при этом оставить право отказа от продукта и выбора компании за клиентом.

Сейчас страховые компании могут предлагать комплексные продукты, где объем услуг больше требуемых при оформлении ипотеки в банке: таким образом, клиент переплачивает за дополнительные опции, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он добавил, что некоторые кредитные организации продают страховки по агентской схеме и получают комиссионные доходы, поэтому менеджеры заинтересованы оказать услугу.

"С другой стороны, в настоящих условиях любой клиент может отказаться от страховки. В этом случае банк повышает проценты по ипотеке, закладывая в них стоимость риска. Гражданин также может после окончания действия полиса заключить договор с новой компанией. Если же страховка будет включена в стоимость жилищного кредита, то у россиян не будет такого выбора", - отметил Войлуков.

"Необходимо разработать и утвердить единые правила, которыми будет определен стандартный перечень объектов страхования, объем рисков и правила возмещения. Они должны быть обязательными для всех участников рынка. Дополнительно необходимо утвердить единую табличную форму полиса, которая будет отражать основные условия страхования, что позволит гражданам выбирать для себя наиболее выгодные опции. При этом у гражданина сохраняется право отказаться от страхового продукта при получении ипотеки", - сообщается в документе.

В письме ассоциаций также говорится, что Центробанку нужно обеспечить мониторинг и публикацию страховых тарифов и полной стоимости ипотечного кредита (по аналогии с потребзаймами) для повышения прозрачности рынка. Снизитьпри этом можно за счет автоматизации процессов и перевода договоров в электронный вид.

В соответствии с дорожной картой, которая есть у "Известий", законодательные изменения предлагается внести во 2-м квартале 2021 года. Единый стандарт и форму полиса могут разработать к 1-му кварталу 2022 г.. Во второй половине 2021 года дорожная карта предусматривает продажи ипотечных страховок через маркетплейс ЦБ, а в 3-м квартале 2022 г. предлагается оценить и проработать возможность запуска сервиса по приобретению продукта на сайте госуслуг.

Позиция ЦБ по совместному обращению АБР и ВСС находится в стадии формирования, комментарии пока преждевременны.

В Минфине считают, что улучшать ипотечноенужно в текущей архитектуре рынка, однако рынок требует улучшений. Как отмечают в министерстве, должен быть утвержден минимальный перечень рисков, который страховщик сможет расширить за дополнительную плату. Использование портала Госуслуг для оформления страховки по ипотеке будет удобно для клиента и обеспечит надёжность при выборе компании.