В ГК РФ предлагают ввести нормы, посвященные искусственному интеллекту

11 ноября. FINMARKET.RU - Право на результат интеллектуальной деятельности, созданный искусственным интеллектом (ИИ), предлагается закрепить за правообладателем программы, с помощью которой этот результат сформирован, следует из проекта поправок к четвертой частиРФ депутата от "Единой России" Алексея Кобилева, с которым ознакомился "Коммерсант"

Вопрос прав на результаты деятельности ИИ до сих пор не урегулирован и может приводить к возникновению множества споров, говорится в пояснительной записке к проекту. Между тем ИИ уже может создавать, например, аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, в том числе художественные, а также различные прогнозы или аналитические материалы, говорят опрошенные "Коммерсантом" участники рынка.

Исходя из буквального толкования положений ГК, право на результат деятельности ИИ должно возникать у собственника вещи, то есть компьютера, что видится "не совсем справедливым", отмечает автор инициативы, так как на самом деле новое произведение создано благодаря технологии ИИ в программе.

Российские компании инвестировали в ИИ $172,5 млн в 2019 году (почти половина расходов приходится на серверное оборудование), оценивали ранее в IDC. Крупные инвестиции в сегмент планирует и государство.

Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев считает логичными предложения депутата. "Это исключит спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием",- поясняет он.

Регулирование этой отрасли назрело, но на практике авторство будет сложно разделить между человеком и машиной, предупреждают эксперты.