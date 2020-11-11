Антикартельные поправки в законодательство создают риски для бизнеса

11 ноября. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК), Уголовно-исполнительный кодекс и КоАП, предусматривающие серьезное ужесточение наказаний за картельный сговор. После их принятия, чтобы отправить предпринимателей в тюрьму на срок до шести лет, достаточно будет найти признаки соглашения между конкурентами и выявить у них доход в размере свыше 500 млн руб. или ущерб организациям, гражданам или государству в размере свыше 60 млн руб., пишут "Ведомости" . За участие в картеле, "повлекшее за собой ущерб свыше 20 млн руб. или извлечение дохода от 100 млн руб.", придется заплатить штраф в размере до 0,5 млн руб. либо сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, "антиконкурентные соглашения стали одной из угроз экономической безопасности государства и начали меняться качественно: срок жизни картеля увеличился в среднем до 2-3 лет и если раньше количество аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчислялось единицами и в редких случаях - десятками, то сейчас сговоры распространяются на сотни аукционов".

Проблема сговоров и картелей в России хорошо известна. Однако предложенное правительством решение может оказаться гораздо опаснее. Главная проблема в том, что авторы документа оперируют понятиями, которые не определены в действующем законодательстве. В частности, в УК отсутствует определение картеля. "УК РФ в ст. 178 при определении картеля отсылает к федеральному закону "О защите конкуренции", - отмечает бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину. - Это противоречит принципу уголовного законодательства о том, что состав преступления должен быть определен в УК. Более того, в законе "О защите конкуренции" также отсутствует полное и однозначное определение картеля".

Еще опаснее то, что из ст. 178 УК предлагается исключить такой необходимый признак объективной стороны преступления, как ограничение конкуренции. "Это означает, что уголовный запрет не будет требовать, чтобы картель посягал на конкуренцию, а будет запретом соглашений как таковых", - отмечается в письме бизнес-омбудсмена. "Далеко не всегда соглашения между конкурентами действительно ограничивают конкуренцию или оказывают на нее какое-либо негативное влияние", - утверждает Титов.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей предложил отделитьна товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности; существенно повысить пороговые значения дохода и ущерба, фигурирующие в ст. 178 УК РФ; сформулировать и закрепить в законодательстве однозначное и корректное понятие картеля; сохранить в качестве обязательного условия необходимость доказывания факта ограничения конкуренции для преступлений и еще ряд поправок к новому законопроекту.