Банки предлагают изменить порядок подключения к СБП

11 ноября. FINMARKET.RU -предложили регулятору создать единое IT-решение для внедрения основных функций в системе быстрых платежей - переводов по номеру телефона и оплаты по QR-кодам. По действующим правилам системы быстрых платежей (СБП), банк с лицензией на работу с физлицами должен реализовать весь функционал сервиса последовательно: сначала - переводы между физлицами по номеру телефона (C2C-операции), затем - проведение оплат по QR-коду (С2В-транзакции). При этом не учитывается количество открытых счетов физлиц в этой кредитной организации и обороты по ним, отмечается в письме президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского директору департамента национальной платежной системы ЦБ Алле Бакиной, пишут "Известия"

Малые и региональные организации также обратили внимание, что закупка оборудования и ПО для, обучение сотрудников и доработка пользовательского приложения стоит в среднем 3-5 млн рублей, а в отдельных случаях - более 10 млн рублей. При этом сейчас приходится направлять средства на преодоление последствий острой фазы пандемии.

"Кредитные организации крайне заинтересованы в появлении на рынке универсального IT-решения для функционала СБП, которое позволит существенно снизить затраты и упростить процедуру его интеграции в системы банков. Некоторые кредитные организации предлагают разработать такое IT-решение на базе Национальной системы платежных карт (НСПК)", - отмечается в письме.

В документе не уточняется, какое именно IT-решение - мобильное приложение, софт, "коробочный процессинг" - предлагается банками для упрощения подключения к СБП. Конкретика пока не прорабатывалась: изначально нужно принципиальное согласие и желание ЦБ, подчеркнул вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Кроме того, в письме предлагается допускать банки к участию в интересных им сервисах СБП без привязки к другим функциям. Это позволит быстро расширить инфраструктуру системы и развить ее в регионах.

По правилам ЦБ, если банк с базовой лицензией всё-таки решил подключаться к СБП, система у него должна работать по общим правилам и стандартам, обеспечивая и переводы между физлицами, и перечисления в адрес компаний, заявили "Известиям" в регуляторе. В Банке России подчеркнули, что снижению затрат банков может способствовать использование универсальных мобильных решений (приложений), предлагаемых как НСПК, так и другими участниками рынка.

По информации ЦБ, с момента запуска системы через нее прошло более 70 млн операций на общую сумму почти 530 млрд рублей. Из них, по состоянию на начало ноября, оплаты по QR-кодам составляли 390 тыс. платежей общим объемом 1,67 млрд рублей.