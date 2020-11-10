Минфин предложил пролонгацию кредитов оборонке и нашел деньги на займы для поддержки занятости

10 ноября. FINMARKET.RU -предложилко второму чтению проекта бюджета на следующую трехлетку, пишут "Известия", ссылаясь на материалы, внесенные ведомством в правительство. Как указывает газета, большая часть корректировок касается перераспределения средств между нацпроектами и в общенациональном плане выхода из кризиса. Наиболее существенная из них — перенос 638 млрд рублей из ранее зарезервированных на поддержку экономики. Из новых направлений Минфин предлагает докапитализировать РЖД на 7,5 млрд из средств Москвы и Московской области, направить на развитие туристской инфраструктуры 8,7 млрд рублей, а также пролонгировать сроки возврата кредитов оборонными предприятиями с 2029 до 2036 года. На программу кредитования предприятий для поддержки занятости всего будет направлено 420 млрд рублей в следующем году. Эксперты полагают, что и общенациональный план, ив ближайшем будущем будут серьезно корректироваться с учетом усиления пандемии в мире.

Всего предлагается внести поправок в бюджет в 2021 году на 1,5 трлн рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. В 2022-м — на 0,9 трлн, а в 2023-м — на 1 трлн рублей. Основные блоки изменений, по его словам, коснулись нацпроектов и общенационального плана восстановления экономики.

Безусловно, необходимо прикладывать максимум усилий для восстановления внутреннего спроса как основного источника экономического роста. Однако без сопутствующей благоприятной внешней конъюнктуры этот процесс будет гораздо более длительным и затратным, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, мнение которого приводят "Известия".

Российская экономика — часть мировой, и доля экспортного сектора у нас велика, добавил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Поэтому в условиях сниженного внешнего спроса из-за глобального кризиса ожидать, что ВВПбудет восстанавливаться, когда в остальном мире производство падает, было бы странным, согласился он. При этом ситуация, в которой оказалась глобальная экономика, уникальна — нарушение производственных и торговых связей, вызванное пандемией, сравнимо с эффектом от военных действий, отметил Андрей Пискунов.

Общенациональный план действий, очевидно, будет корректироваться, уверены эксперты. Это зависит от того, как быстро начнут восстанавливаться глобальная и отечественная экономики, насколько эффективной окажется вакцина и когда она будет предоставлена для широкого применения, а также от синхронности выхода из режимов локдауна европейских стран.

Причем поправки могут быть довольно существенными, добавил Владимир Тихомиров. Правительству придется подстраивать бюджет под складывающуюся ситуацию. По его мнению, в случае негативного сценария потребуются значительно большие расходы на медицину и поддержку рынка труда, а в случае более раннего завершения пандемии неиспользованные на борьбу с кризисом средства могут быть перераспределены на программы поддержки роста и инвестиции.