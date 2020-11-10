.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 ноября 2020 года 09:47
Пособия на детей от 3 до 7 лет могут удвоить
|0
Елена Афонина/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Соцподдержка семей с низкими доходами в следующем году может быть увеличена. Минтруд представил на общественное обсуждение проект указа, уточняющий действующие меры соцподдержки, сообщает "Российская газета". С 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Как пояснили "РГ" в минтруде, речь идет об дифференцированном или адресном подходе. Так, если в семье даже с учетом нынешней выплаты на каждого ребенка в 50% регионального прожиточного минимума для детей (в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей), все равно на каждого члена семьи не выходит минимальный доход, выплаты на ребенка будут удвоены (в среднем до 11 тысяч рублей ежемесячно). Упростится и порядок получения пособий. Изменения об этом минэкономразвития предлагает внести в Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.