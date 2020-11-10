Пособия на детей от 3 до 7 лет могут удвоить

10 ноября. FINMARKET.RU - Соцподдержка семей с низкими доходами в следующем году может быть увеличена. Минтруд представил на общественное обсуждение проект указа, уточняющий действующие меры соцподдержки, сообщает "Российская газета".

С 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Как пояснили "РГ" в минтруде, речь идет об дифференцированном или адресном подходе. Так, если в семье даже с учетом нынешней выплаты на каждого ребенка в 50% регионального прожиточного минимума для детей (в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей), все равно на каждого члена семьи не выходит минимальный доход, выплаты на ребенка будут удвоены (в среднем до 11 тысяч рублей ежемесячно).

Упростится и порядок получения пособий. Изменения об этом минэкономразвития предлагает внести в Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".