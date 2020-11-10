Положат ли борьбу с инфляцией в долгий ящик?

10 ноября. FINMARKET.RU -до конца года может ускориться и даже превзойти целевые показатели Банка России. По оценке Счетной палаты (СП), осенью рост цен сдерживался сезонным фактором. Чтобы остаться в рамках таргета(4%), в последние месяцы года цены должны расти медленно, не быстрее 0,2–0,3% в месяц. В случае превышения данного показателя регулятор может оказаться между двух огней — необходимости сдерживать инфляцию и одновременно смягчать эффекты экономического спада из-за коронавирусной эпидемии, пишут "Известия", собравшие мнения экономистов по этому поводу.

По мнению главного экономиста Газпромбанка Сергея Коныгина, принципиально денежно-кредитная политика ЦБ вряд ли изменится.

"Риски превышения инфляции в 4% имеются, но носят краткосрочный характер. Мы ожидаем укрепление курса рубля, перенос валютного эффекта в цены закончится до конца года. При этом сжатие внутреннего спроса, падение реальных доходов населения носят более фундаментальный характер. Эти факторы не позволят инфляции значимо ускориться далее. Мы сохраняем наш прогноз по инфляции на 2021 год в 3,2%", — полагает эксперт.

Коныгин считает, что, скорее, Банк России продолжит снижать ставку, пусть и не такими резкими темпами.

"С учетом наших долгросрочных прогнозов и прогнозов самого ЦБ, мы не ожидаем ужесточении политики регулятора в ответ на ускорение инфляции. Наоборот, необходимость поддержки экономики возрастает на фоне снижения фискального стимула. Поэтому мы ожидаем снижение ставки как минимум до 4%", — поделился мнением он.

В свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган склонен думать, что инфляция по итогам года все-таки перевалит за 4%.

"Выводы Счетной палаты в отношении перспектив инфляции согласуются с позицией Банка России и аналитиков. По данным Росстата, по итогам октября годовые темпы роста потребительских цен ускорились с 3,7% до 4%. До конца года следует ожидать сохранения динамики выше целевого диапазона ЦБ в 4% с шансами его удержания в прогнозном коридоре значений в 3,9–4,2%. В октябре в месячном выражении инфляция составила 0,43% против прошлогодних 0,13%. Основными причинами стали мировой рост цен на продукты питания, низкая база прошлого года, а также эффект от ослабления рубля, который проявляется в более быстром удорожании импорта. Последние два фактора продолжат довлеть в ноябре-декабре. В 2019 году наблюдались рекордно низкие значения темпов прироста цен в декабре и близкие к ним в ноябре для соответствующих отрезков года. По оценкам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, состоявшееся ослабление рубля в сентябре-октябре прибавит один процентный пункт к показателю инфляции к весне 2021 года", — считает специалист.

Тем не менее эксперт полагает, что ЦБ не готов к ужесточению монетарной политики, поскольку риски экономического спада по-прежнему перевешивают, и в сложившихся условиях они являются более серьезной опасностью, чем нарушение целевых показателей по инфляции.

"На последнем заседании 23 октября Набиуллина отметила, что, несмотря на краткосрочные инфляционные риски, на среднесрочном горизонте превалируют дезинфляционные факторы, что оставляет открытым вопрос о дальнейшем понижении ключевой ставки. Сохранение текущих условий может потребовать более продолжительной мягкой монетарной политики, что отложит момент перехода к циклу повышения ключевой ставки. Не исключено, что и на 2021 год, поскольку текущие прогнозы правительства по возврату экономики на докризисный уровень к осени следующего года не учитывали вторую волну и в дальнейшем могут потребовать пересмотра", — отметил он.

С учетом жестких карантинных мер, предпринимаемых в последние недели повсеместно в Европе и ряде других регионов мира, вероятность "двойного" или даже "тройного" дна в экономическом кризисе выглядит весьма существенной, пишут "Известия". Скорее всего, указывает издание, борьба с инфляцией будет отложена в долгий ящик, тем более что кризисные явления "прибивают" спрос, а вместе с ним и цены даже более эффективно, чем любое ужесточение политики.