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10 ноября 2020 года 09:06
Реструктуризация кредита: просто так не откажешь
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Петр Ковалев/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, который, как считают его авторы, снизит количество необоснованных отказов в предоставлении кредитных каникул гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса и, соответственно, количество жалоб на них. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О потребительском кредите", предусматривающие обязанность кредитных организаций в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора указывать причины такого отказа. Предполагается, что разработанный законопроект будет способствовать более ответственному поведению кредитных организаций при рассмотрении вопроса о предоставлении клиенту отсрочки платежа или реструктуризации кредита, пишут "Ведомости". "По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных каникул банки взамен предлагают собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", – объясняет значимость законопроекта автор документа депутат Наталья Костенко, которую цитирует газета. По данным ЦБ, составленным на основе опроса 75 кредитных организаций, всего с 20 марта по 21 октября в банки за реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан и 152 900 представителей малого и среднего бизнеса. По состоянию на 21 октября доля одобренных заявок на получение заемщиками кредитных каникул составила 61,0% от рассмотренных. Отказы получены по 1 123 300 заявкам. Эксперты убеждены, что в связи с отсутствием перспектив для улучшения экономической ситуации в ближайшее время число обращений заемщиков за реструктуризацией кредитов будет только расти, пишут "Ведомости".
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Ключевые слова: РФ, кредиты, реструктуризация
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