Реструктуризация кредита: просто так не откажешь

10 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, который, как считают его авторы, снизит количество необоснованных отказов в предоставлении кредитных каникул гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса и, соответственно, количество жалоб на них. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О потребительском кредите", предусматривающие обязанность кредитных организаций в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора указывать причины такого отказа. Предполагается, что разработанный законопроект будет способствовать более ответственному поведению кредитных организаций при рассмотрении вопроса о предоставлении клиенту отсрочки платежа или реструктуризации кредита, пишут "Ведомости".

"По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных каникул банки взамен предлагают собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", – объясняет значимость законопроекта автор документа депутат Наталья Костенко, которую цитирует газета.

По данным ЦБ, составленным на основе опроса 75 кредитных организаций, всего с 20 марта по 21 октября в банки за реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан и 152 900 представителей малого и среднего бизнеса. По состоянию на 21 октября доля одобренных заявок на получение заемщиками кредитных каникул составила 61,0% от рассмотренных. Отказы получены по 1 123 300 заявкам.

Эксперты убеждены, что в связи с отсутствием перспектив для улучшения экономической ситуации в ближайшее время число обращений заемщиков за реструктуризацией кредитов будет только расти, пишут "Ведомости".