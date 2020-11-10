Для МФО могут создать финомбудсмена

10 ноября. FINMARKET.RU - СРО "МиР" предлагает создать платформу для первичного рассмотрения обращений клиентов в отношении участников микрофинансового рынка (МФК, МКК, ломбарды и пр.). Соответствующее предложение организация обнародовала на экспертном совете по микрофинансированию в ЦБ на прошлой неделе, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию из СРО.

Площадка может стать единым окном для быстрого первичного рассмотрения всех типов обращений, своего рода "финансовым омбудсменом" для сектора, указывает "Ъ". Клиенты смогут на ней оперативно решать возникающие вопросы (навязывание услуг, нарушения при взыскании и пр.) непосредственно с компанией-кредитором, без обращения в ЦБ.

Сейчас клиенты МФИ обращаются напрямую в ЦБ, регулятор направляет обращение в СРО, которая ведет переговоры с клиентом и кредитором, затем дает свое заключение ЦБ, и регулятор уже говорит о своем решении клиенту.

Но"финансового уполномоченного" для сегмента микрофинансовых институтов в ЦБ могут воспринять как конкурента службе государственных финуполномоченных. Кроме того, исполнение решений платформы будет добровольным, в отличие от вердиктов ЦБ, указывает "Ъ".