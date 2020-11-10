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10 ноября 2020 года 08:21
Госаудиторы фиксируют рекордное изменение бюджетной росписи
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Артем Геодакян/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Падение доходов и рост связанных с пандемией расходов в этом году вызвали рекордное перераспределение средств бюджета. К октябрю свое назначение поменяла уже треть годовых ассигнований — 8,5 трлн руб., пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на отчет Счетной палаты. Это более трети всего объема годовых расходов и в четыре раза превышает масштаб изменения бюджетной росписи в январе—сентябре 2019 года (2,1 трлн руб.). Несмотря на дефицит средств в госказне при одновременной большей потребности в расходах, появления традиционного "бюджетного навеса" не удалось избежать и в этом году — госаудиторы отмечают, что в четвертом квартале получателям предстоит освоить треть расписанных им средств. Несмотря на падение доходов при одновременном росте расходов по антикризисным программам, правительству и в этом году не удастся ликвидировать "бюджетный навес" — массовую контрактацию конца года под выделенные ассигнования. По подсчетам СП, в четвертом квартале ведомствам предстоит потратить 8,75 трлн руб., что превышает треть годовых расходов. В четвертом квартале 2019 года этот объем составлял 7,4 трлн руб., а фактически же было потрачено на 1 трлн меньше — 6,3 трлн руб., пишет "Ъ".
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Ключевые слова: РФ, население, инвестпродукты, интерес
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