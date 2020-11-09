Индексировать маткапитал будут раз в год

9 ноября. FINMARKET.RU - С 2021 годаматеринского капитала будет проводиться ежегодно, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства".

В Минтруде рассказали, что с 1 январявырастет на 3,7% и, если он был получен до 2020 года или в 2020 году на первого ребенка, составит 483 882 рубля, пишет "Российская газета" . Со следующего года также начнет индексироваться доплата к нему. Она полагается семьям, в которых после 1 января 2020 года родился второй ребенок, при условии, что и первенец появился на свет не ранее 2020 года. Размер такой доплаты в следующем году увеличится на 5550 рублей, до 155 550 рублей. В результате максимальная сумма сертификата составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, чем в этом году. Право на индексацию маткапитала получат также те семьи, которые частично уже воспользовались его средствами. Им с 1 января 2021 года на 3,7% будет увеличен остаток суммы. Всего на выплату маткапитала в 2021 году в федеральном бюджете запланированы средства в размере 443,3 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году материнский капитал проиндексировали впервые за пять лет.

С 2020 года маткапитал разрешено использовать на строительство жилого дома на садовом участке, если земля принадлежит одному из членов семьи и получено разрешение на строительство.