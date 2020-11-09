9 ноября. FINMARKET.RU - Чтобы выполнить цель правительства по росту ВВП на 3-3,5% в год, производительность труда (ВВП на одного занятого в стране) должна ежегодно увеличиваться на 4-4,5%, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Ведомости" . При этом потенциал роста производительности в сырьевых отраслях ограничен, так что речь идет о повышении производительности прежде всего в обрабатывающих отраслях. "В ядре экономики - в нерентных отраслях и вне бюджетного сектора - производительность должна расти на 5-6% в год с выходом на среднеевропейский уровень", - отмечает руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Достичь такого роста можно только за счет перевода скрытой безработицы в явную, т. е. массового сокращения занятости, поскольку задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест противоречат друг другу. "Из-за искусственного - и обусловленного понятными социальными причинами - сдерживания высвобождения занятых в России производительность труда в два - два с половиной раза отстает от уровня наиболее развитых и в полтора - от уровня менее развитых стран", - указывает Белоусов. Пытаясь найти компромисс между низкой безработицей и повышением темпов роста, правительство делает ставку на развитие информационных технологий. "Но влияние этого сектора на экономический рост в перспективный период невелико - всего 9% от прироста экономики", - предупреждает экономист.

Единственный путь для ускорения экономического развития - не препятствовать увольнениям, а снять "социальные ограничения" на труд: дать возможность переобучения тем, кто остался без работы, предоставить им дешевое жилье, обеспечить финансовый запас прочности и, возможно, переезд к новому месту работы. "Это необходимые элементы политики производительности", - указывается в отчете ЦМАКП.

"Цель по повышению производительности труда была поставлена еще в 2012 г., однако мы все еще в среднем по экономике в 5-6 раз отстаем по этому показателю от западных стран. В ряде отраслей отставание еще больше - на порядок", - отмечает директор Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович. При этом она считает, что сдерживающим фактором здесь является низкая конкуренция и дефицит инвестиционных ресурсов.

"Простым увольнением работников производительность труда не поднять", - соглашается директор Института стратегического анализа "ФБК Grant Thornton" Игорь Николаев, отмечая, что в условиях дефицита кадров такая стратегия может вообще не сработать. "Гораздо важнее сделать упор на мотивацию менеджеров, от которых зависит качество работы, и прежде всего обеспечить им конкурентную оплату труда", - указывает специалист.