Торговые сети просят сократить проверки цен на продукты

9 ноября. FINMARKET.RU - Торговые сети пожаловались на резкий рост запросов со стороны территориальных органов прокуратуры. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова генпрокурору РФ Игорю Краснову. Прокуроры запрашивают информацию в рамкахценообразования на товары первой необходимости. В частности, речь идет о контроле цен на гречку, пшено, мясо, яйца, сахар, пишет "Коммерсант" . При этом у всех запросов сжатый срок для ответа, говорится в письме.

Как объясняет советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко, если отмечается резкий рост цен на ключевые продукты, правительство может установить на три месяца минимальный порог цен. Но такой меры не было принято, поэтому, по его мнению, все проверки могут идти только в рамках антимонопольного законодательства.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев рассказал “Коммерсанту”, что весной служба вела тотальный мониторинг цен на социально значимые продукты, но сейчас от этой практики отказалась. Сейчас ФАС контролирует ценовую ситуацию в целом. При этом ФАС снизила количество запросов по формированию цен, заверил господин Тенишев.

Чтобы решить проблему, Борис Титов попросил Игоря Краснова рассмотреть возможность установления централизованного порядка предоставления информации в едином формате в разбивке по интересующим Генпрокуратуру регионам. По его словам, такой порядок показал свою эффективность в период ажиотажного спроса в марте—апреле 2020 года, когда федеральные торговые сети централизованно предоставляли информацию об актуальных ценах на социально значимые товары в Минпромторг РФ для последующей передачи в госорганы власти всех уровней.