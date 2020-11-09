Объем наличности на руках у россиян превысил 12 трлн рублей

9 ноября. FINMARKET.RU - Объем наличных на руках у россиян вырос по итогам 10 месяцев 2020 года почти на треть - до 12 с лишним триллионов рублей. Экономисты связывают этот процесс с низким доверием к банковской системе и с ожиданием худшего развития событий. Впрочем, опрошенные "Известиями" . эксперты единогласны: для паники причин нет.

"Отечественная банковская система уже некоторое время живет с профицитом ликвидности, - комментирует Василий Заблоцкий, президент СРО "Национальная финансовая ассоциация". - При этом на 5 ноября 2020 года величина структурного профицита ликвидности равняется 666,8 млрд рублей. Иными словами, подушка безопасности значительна, и начинать разговор о гипотетических рисках для финансовой системы рано".

Аналитики сходятся на том, что массовый отток наличных денег "под матрасы" - типичное поведение людей во время кризиса. Поток денежной массы резко вырос не только в России, но и в странах с разным уровнем развития и жизни: в США, Германии, Франции, Канаде, Италии, Испании, Австралии и Бразилии.

Многие россияне запаниковали, услышав слово из 1990-х - "деноминация", такие публикации регулярно появляются на новостных порталах. Но никаких оснований для проведения деноминации сейчас нет, считает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. "Ситуация в экономике довольно стабильная. Кроме того, вклады населения от деноминации по определению не пострадают: "отрезание" лишнего нолика в купюре тут же учитывается всеми финансовыми организациями. Да и накопления граждан в наличной валюте от потенциальной деноминации не пострадали бы", - отмечает эксперт.

Ситуация под контролем банковской системы и не более чем вариант нормы, уверена Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult. "Если бы у банков были реальные проблемы и они почувствовали нехватку клиентов-физлиц, ставки по депозитам обязательно выросли бы. Или как минимум не снизились бы вслед за Центробанком, - рассуждает аналитик. - Но никто не повышает ставок. Причина проста: банкам сейчас не нужны деньги физлиц. Обычно эти средства используют для выдачи крупных корпоративных кредитов юрлицам, но в условиях неопределенности бизнес не рискует брать деньги на развитие".

Всего за 10 месяцев кеш у населения вырос с 10,2 трлн рублей на 1 февраля 2020 года до 12,8 трлн рублей на 1 октября, по данным Центробанка РФ, подсчитали в WMT Consult. Причем за месяц, с сентября по октябрь, прирост незначительный (с 12,758 трлн до 12,8 трлн рублей): большую часть средствзабрали из банков весной и летом.