Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%

В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%

6 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2020 года потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-октябре цены поднялись на 3,3%.

В октябре 2019 года была зафиксированав 0,1%, с начала года рост цен составил 2,4%.

Годовая инфляция в октябре текущего года ускорилась до 4% после 3,7% в сентябре. Таким образом, годовая инфляция достигла таргета в 4,0%, впервые с сентября 2019 года - тогда она тоже равнялась 4,0%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,6%, при этом плодоовощная продукция стала дешевле на 0,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,7%, услуги подешевели на 0,1%.

В 30 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более, наибольший в Республике Калмыкия - 1,0%, Чеченской Республике, Брянской и Калужской областях - 0,9%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1,4-1,9%.

Одновременно с этим в Магаданской области наблюдалось снижение уровня потребительских цен в среднем на 0,1%. Основная причина - удешевление продовольственных и не-продовольственных товаров на 0,2%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,4% (с начала года - прирост цен составил 2,6% и 3,2% соответственно).

Аналитики в октябре также ожидали инфляцию в 0,4%, что означало ускорение годовой инфляции до 3,9-4%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год по сравнению с опросом месячной давности несколько вырос на фоне произошедшего ослабления рубля и равняется 4,0% (3,9% по опросу месяц назад), на 2021 год при этом он даже несколько понизился - до 3,5% с 3,6%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,9-4,2%) и на 2021 год (3,5-4,0%).

В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок, рост составил 18,3%. Подорожание отмечено практически во всех субъектах РФ, из них в 32 субъектах - на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно.

Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные - на 7,4% и 6,3% соответственно. В 16 субъектах Российской Федерации цены на масло подсолнечное выросли на 10,2% и более, заметнее всего в Карачаево-Черкесской Республике и Новосибирской области - на 19,9% и 18,9% соответственно. Рост цен на яйца куриные на 10,2% и более отмечен в 17 субъектах, заметнее всего в Республике Крым и г. Севастополь - на 15,7% и 15,1% соответственно.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,0-2,7% стали дороже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, крупа гречневая, горох и фасоль, овсяные хлопья "Геркулес", майонез.

Снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на яблоки - на 7,4%, морковь - на 6,1%, капусту белокочанную - на 5,4%, виноград - на 3,9%, свеклу - на 2,3%, лимоны - на 2,2%, лук репчатый - на 0,7%. Вместе с тем наблюдался прирост цен на помидоры - 8,7%, огурцы - 7,7%, бананы - 2,0%, картофель - 1,8%, апельсины - 1,4%, груши - 1,0%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: пшено - на 0,9%, кальмары мороженые - на 0,7%, консервы фруктово-ягодные - на 0,4%, карамель, консервы овощные для детского питания и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,2%.

Цены на бензин в прошлом месяце увеличились на 0,1%. С начала года рост составил 2,3%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за октябрь текущего года практически не изменились (подросли на 0,04%), за 10 месяцев увеличились на 3,35%.