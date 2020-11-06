В РФ спрос на продукты для запасов упал на 30%

6 ноября. FINMARKET.RU - Россияне начали экономить на продовольствии. Так, в октябре, несмотря на новые ограничения, россияне стали покупать меньше продуктов "карантинного набора". По сравнению с сентябрем граждане приобрели на 28-30% меньше гречки, манки и геркулеса. По отношению к октябрю прошлого года падение чуть меньше - 10-20%. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных "Такском", с которыми ознакомились "Известия"

Согласно данным "Такском", рис, макароны и соль россияне тоже покупали реже, но не настолько - на 3-5%. Продажи консервов уменьшились на 6%, а тушенки - на 2%. Выросли, но незначительно, покупки сахара - на 1%.

Стоимость продуктов в октябре изменилась по отношению к сентябрю, также зафиксировали аналитики. Например, цена манки упала на 13% (63 рубля за упаковку), геркулеса и гречки - на 1% (48 рублей и 62 рубля соответственно). Стоимость риса снизилась на 2% (82 рубля), цена макаронных изделий выросла на 2% (51 рубль), сахара - на 4% (41 рубль), соли - на 8% (37 рублей). Консервы подорожали на 10% (125 рублей), а тушенка стала дешевле на 2% (126 рублей).

По сравнению с октябрем прошлого года продажи базовых продуктов питания тоже упали. Гречки и риса - на 10%. Средние цены на них за год выросли на 21% и 7% соответственно. Покупать макароны также стали реже на 15%, а цена продукции увеличилась на 8%. Реализация сахара сократилась на 23%, а цена упала на 8%. Продажи соли уменьшились на 19%, а ее стоимость выросла на 11%. Другие, которые россияне покупают достаточно часто, за год тоже подорожали, и брать их стали реже. Например, реализация геркулеса снизилась 18%, а его стоимость выросла на 13%. Сбыт манной крупы уменьшился на 11%, а средняя цена увеличилась на 18%. Реализация консервов упала на 14%, а тушенки - на 25%.

То, что покупательскийснизился по отношению к докризисному уровню, подтвердил "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В Минпромторге добавили, что по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в начале октября падение потребительских расходов ускорилось и составило 4,8%. По информации Deloitte, которая приведена в презентации АКОРТ по итогам работы в течение 3-х кварталов 2020 года (есть у "Известий"), большинство потребителей считает нужным сократить расходы на продовольствие на 6%.