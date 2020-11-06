Новогодние авиабилеты подешевели на 14-17%

6 ноября. FINMARKET.RU -на перелеты на новогодние праздники (с вылетом 25 декабря - 10 января) будут на 14-17% ниже, чем в тот же период прошлого года. Такие данные "Известиям" предоставили сервисы по продаже авиабилетов.

По данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря - 10 января снизилась на 14%. В среднем билет туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад (с учетом билетов, забронированных с 1 июня по 30 октября).

OneTwoTrip, в свою очередь, зафиксировал снижение средней цены на перелеты на 15%. Средний билет подешевел с 13,7 тыс. рублей в каникулы-2020 до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года.

По данным Aviasales, средняя стоимость перелета на одного человека с 25 декабря по 10 января упала на 17% - до 10,9 тыс. рублей. При этом доля продаж билетов на полеты внутри страны выросла до 96% с 50% в предыдущие новогодние праздники. Это произошло из-за того, что большинство международных направлений остаются закрытыми для полетов, сказал представитель Aviasales.

Путешествия на поездах тоже становятся дешевле почти по всем направлениям.

Как отметил гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий, сегодня Россия и Китай - это два единственных рынка в мире, которые начали немного восстанавливаться по пассажиропотоку относительно предыдущего года. Правда, в денежном выражении они показывают существенное падение: средний пассажир теперь почти не приносит прибыли. Это происходит из-за того, что предложение продолжает существенно превышать спрос.

Эксперт считает, что в России восстановление уровня цен 2019 года может произойти в случае банкротства одной или нескольких авиакомпаний - предложение провозных мощностей снизится, и компании получат возможность поднять тариф.

Частично восстановиться рынок сможет только к лету следующего года, если власти России и других стран ослабят карантинные меры. Правда, такой сценарий эксперт считает маловероятным.