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06 ноября 2020 года 09:46
ВШЭ: налоги на доходы богатых россиян следует повысить
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Александр Демьянчук/ТАСС
6 ноября. FINMARKET.RU - Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить уровень подоходного налога для доходов физических лиц свыше 12 и 24 млн руб. в год до 20-24% и о "возвращении к 24% или даже о 30% ставке налога на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета". Такие предложены озвучены в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. "Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Речь идет о 20-24% уровне подоходного налога для доходов физических лиц свыше 12 и 24 млн руб. в год и о возвращении к 24% или даже о 30% ставке налога на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета", - пишут эксперты ВШЭ. В середине октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января 2021 г. прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект был внесен в парламент правительством в конце сентября. Документ предусматривает повышение с 1 января 2021 года до 15% налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения. По расчетам Минфина дополнительные доходы бюджета от данной новации в 2021 г. оценивались в размере 60 млрд рублей; в 2022 г. - 64 млрд рублей; в 2023 году - 68,5 млрд рублей. "Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с тем, как отмечают в своем отзыве на проект бюджета на трехлетку эксперты ВШЭ, "возможная позитивная динамика доходов бюджета в российских условиях имеет один ключевой среднесрочный источник – улучшение предпринимательского климата, в первую очередь за счет снижения рисков со стороны контрольно-надзорных органов и рисков уголовного преследования в экономической сфере". С учетом очень большого веса бюджетных и квазибюджетных ресурсов во всех инвестиционных проектах необходимо снизить эти риски и применительно к использованию бюджетных денег. Экспертами также отмечается, что "рост уверенности в защищенности своего бизнеса внутри страны может привести к всплеску реальных инвестиций уже в краткосрочном периоде". По их мнению, "другие условия этого уже налицо: доступность как коммерческого, так и потребительского кредита; удешевление рубля на 20%, что формирует во многих отраслях хорошие условия для импортозамещения и производства на экспорт". "Мы рассматриваем эту меру как среднесрочную, потому что ее реализация потребует не только значительной работы по перестройке контрольно-надзорной и правоохранительной системы, но и определенного периода, в течение которого бизнес поверит в реальность и устойчивость новых условий". В Кремле уже заявили, что "видят необходимость дальнейших шагов по улучшению инвестиционного климата в России, полагают, что эти шаги будут распространены не только на крупный бизнес". "Пока это касается в основном большого бизнеса, но будем надеяться, что со временем такие же шаги помогут улучшить инвестиционный климат для среднего, может быть, и для малого бизнеса. Шаги в этом направлении делаются, и потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна", - говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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