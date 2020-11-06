ВШЭ: налоги на доходы богатых россиян следует повысить

6 ноября. FINMARKET.RU - Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить уровень подоходного налога для доходов физических лиц свыше 12 и 24 млн руб. в год до 20-24% и о "возвращении к 24% или даже о 30% ставке налога на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета".

Такие предложены озвучены в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Речь идет о 20-24% уровне подоходного налога для доходов физических лиц свыше 12 и 24 млн руб. в год и о возвращении к 24% или даже о 30% ставке налога на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета", - пишут эксперты ВШЭ.

В середине октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января 2021 г. прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект был внесен в парламент правительством в конце сентября. Документ предусматривает повышение с 1 января 2021 года до 15% налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

По расчетам Минфина дополнительные доходы бюджета от данной новации в 2021 г. оценивались в размере 60 млрд рублей; в 2022 г. - 64 млрд рублей; в 2023 году - 68,5 млрд рублей.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президентаВладимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие всредства адресно пойдут именно на эти цели", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем, как отмечают в своем отзыве на проект бюджета на трехлетку эксперты ВШЭ, "возможная позитивная динамика доходов бюджета в российских условиях имеет один ключевой среднесрочный источник – улучшение предпринимательского климата, в первую очередь за счет снижения рисков со стороны контрольно-надзорных органов и рисков уголовного преследования в экономической сфере". С учетом очень большого веса бюджетных и квазибюджетных ресурсов во всех инвестиционных проектах необходимо снизить эти риски и применительно к использованию бюджетных денег.

Экспертами также отмечается, что "рост уверенности в защищенности своего бизнеса внутри страны может привести к всплеску реальных инвестиций уже в краткосрочном периоде". По их мнению, "другие условия этого уже налицо: доступность как коммерческого, так и потребительского кредита; удешевление рубля на 20%, что формирует во многих отраслях хорошие условия для импортозамещения и производства на экспорт".

"Мы рассматриваем эту меру как среднесрочную, потому что ее реализация потребует не только значительной работы по перестройке контрольно-надзорной и правоохранительной системы, но и определенного периода, в течение которого бизнес поверит в реальность и устойчивость новых условий".

В Кремле уже заявили, что "видят необходимость дальнейших шагов по улучшению инвестиционного климата в России, полагают, что эти шаги будут распространены не только на крупный бизнес". "Пока это касается в основном большого бизнеса, но будем надеяться, что со временем такие же шаги помогут улучшить инвестиционный климат для среднего, может быть, и для малого бизнеса. Шаги в этом направлении делаются, и потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна", - говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.