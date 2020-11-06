НПФ за 9 месяцев года заработали для клиентов 6,4% годовых

6 ноября. FINMARKET.RU - За 9 месяцев средневзвешеннаянегосударственных пенсионных фондов (до выплаты всех вознаграждений) по инвестированию пенсионных накоплений составила около 6,4% годовых. Об этом свидетельствуют данные 12, на которые приходится 96,3% всех обязательств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В среднем фонды улучшили результаты по сравнению с 1-м полугодием, когда их средневзвешенная доходность составила 5,7% годовых, пишет "Коммерсант"

Между тем в 3-м квартале НПФ не смогли превысить доходность расширенного портфеля, которым управляет ВЭБ. Средневзвешенная доходность по управлению пенсионными накоплениями частных управляющих компаний составила 6,6% годовых, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР). И лишь одному фонду, входящему в десятку крупнейших по ОПС, удалось переиграть более доходный портфель госбумаг под управлением ВЭБа (8,5% годовых) - НПФ "Социум" заработал для клиентов 9,1% годовых.

По данным ЦБ, в НПФ на середину 2020 года формировали накопительную пенсию 37,2 млн человек. Суммарные обязательства перед ними превышали 2,7 трлн руб. Государственная управляющая компания на начало года управляла средствами 38,6 млн граждан. На 30 июня объем расширенного портфеля превышал 1,8 трлн руб., а портфель госбумаг составлял около 32 млрд руб. Выбор в пользу частных УК сделали 275 тыс. человек, средства которых составляли 33,6 млрд руб.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, в 3-м квартале наиболее выгодной для НПФ была рисковая стратегия. Такой агрессивный индекс (RUPAI, состоит по 40% из корпоративных облигаций и акций и на 20% - из ОФЗ), рассчитываемый биржей, за 3 месяца вырос на 2%. Сбалансированный индекс (RUPMI, состоит на 70% из корпоративных бондов, на 20% - из ОФЗ и на 10% - из акций), который, как отмечал ЦБ, наиболее близок к агрегированному портфелю НПФ, прибавил 1,5%. Консервативный индекс (RUPCI, 85% занимают корпоративные облигации и еще 15% - ОФЗ) вырос всего на 1,4%. Впрочем, если смотреть с начала года, то картина несколько иная и консервативные вложения выглядят предпочтительнее: RUPCI увеличился на 6,7%, RUPMI - на 5,6%, а ориентированный наагрессивный RUPAI - лишь на 2%.