Средняя стоимость сведений об операциях банковских клиентов выросла на 20%

6 ноября. FINMARKET.RU - Медианная цена на банковский "пробив" - незаконное предоставление информации о счетах граждан, остатках на них средств и данных владельцев - в 2020 году выросла на 20%. Сейчас выписка за месяц в среднем стоит 9250 рублей, в 2019 г. эта услуга обходилась в 7667 рублей. Об этом говорится в исследовании компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), которая специализируется на выявлении утечек данных, пишут "Известия"

Например, выписка по счету или карте физлица в Сбербанке предлагается по цене от 12 тыс. до 15 тыс. рублей за один месяц или от 30 тыс. до 35 тыс. рублей за полгода, говорится в исследовании. Тогда как в прошлом году аналогичные предложения стоили соответственно 8-15 тыс. и 20 тыс. рублей.

Вместе с тем медианная стоимость нелегальных выписок по счетам российских абонентов сотовой связи в течение последнего года сократилась с 11 375 до 10 625 рублей за месяц, оценили в DLBI.

Стоимость информации из госструктур медленно растет от года к году, но в целом остается на довольно низком уровне, добавили эксперты DLBI. Например, "пробив" по базам ГИБДД (установление собственника транспортного средства,о выдаче водительского удостоверения, история регистрационных действий, штрафы и т.п.) в 2020 году стоит от 1 тыс. рублей, тогда как годом ранее цена стартовала от 500 рублей.

"Рост стоимости "пробива" говорит о том, что число предложений сокращается. Кредитные организации мало-помалу берут утечки под контроль. При этом снижение цен на мобильный "пробив" иллюстрирует рост предложения", - отметил основатель сервиса поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, опасным трендом выглядит сближение цены "пробива" и стоимости криминальной замены SIM-карты: это может привести к новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники будут перевыпускать симку, привязанную к конкретному счету, и перехватывать управление им.

Цена услуг банковского "пробива" растет уже несколько лет, а данные сотовых операторов и информация из госсистем дешевеют, подтвердил тенденцию руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. По его словам, ценник напрямую зависит от объема предложения. Он пояснил, что купленная информация служит почвой для фишинговых атак, а также может использоваться для оформления кредитов. В ряде случаев возможен перевыпуск SIM-карты пострадавшего с последующим доступом ко всем его сервисам, включая мобильный банк.