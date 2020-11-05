Больше половины звонков на мобильные оказываются спамом

5 ноября. FINMARKET.RU - В январе-октябре 2020 года 55% всех звонков с неизвестных номеров оказались спамом, следует из данных анонимизированной статистики приложения "Яндекс". Годом ранее нежелательным был каждый второй звонок, или 50% от всех вызовов. По информации "Лаборатории Касперского" за январь-сентябрь, спам-звонков еще больше - 63% от всех вызовов с незаписанных у абонента контактов. А доля звонков с подозрением на мошенничество - 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров, уточнили в компании. Данные получили с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls, пишут "Известия"

Из всех нежелательных звонков самую большую долю занимают финансовые и банковские предложения. На них приходится 17% вызовов с незнакомых номеров, рассказали в "Яндексе". На коллекторские обзвоны - еще 7%, на предложения от телекома - 4%. Еще 2% от всех вызовов занимают навязчивые опросы, другая реклама - 14%, а неопределенный негатив - 11%.

Телефонные звонки - один из базовых методов социальной инженерии, доля которой в общем объеме мошеннических операций в сегменте кредитно-финансовых организаций неуклонно растет, добавил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. По данным Центробанка, в 2019 году на нее приходилось 69% мошенничеств, а в первом полугодии 2020 года эта доля выросла до 83,8%. Таким образом, увеличение количества спам-звонков связано и с общим ростом уровня мошенничества в стране, прокомментировал он. По словам Сизова, полностью избавиться от нежелательных звонков с помощью антиспам-приложений нельзя, поскольку первые несколько звонков с нового номера нельзя достаточно точно категорировать.

На технологическом уровне сегодня есть много возможностей звонить в том числе с подставных виртуальных номеров, и запретить это практически невозможно, отметил партнер департамента управления рисками "Делойт" в СНГ Сергей Кудряшов. Раньше мир уже сталкивался с такой проблемой: количество спама через электронную почту также росло с каждым годом. Но провайдеры и пользователи научились фильтровать такие сообщения. Пока отсеивать нежелательные звонки на 100% не удается.