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05 ноября 2020 года 10:15
Что мешает покупкам жилья онлайн
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PA Wire/ТАСС
5 ноября. FINMARKET.RU - Введенные из-за коронавируса ограничения ускорили переход рынка недвижимости в онлайн-режим, пишет "Российская газета". Доверие покупателей к дистанционным инструментам за полгода существенно выросло, отмечает заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба. Сейчас свыше 80% клиентов компании на том или ином этапе пользуются мобильным приложением, доля сделок, заключаемых полностью онлайн, выросла с допандемийных 3-5% до 15%. Опыт минувшего лета показывает, что после окончания самоизоляции и пандемии в целом, большинство покупателей вернется к офлайн-покупкам жилья. "До начала эпидемии доля дистанционных сделок в "Инграде" составляла 4% от всего объема продаж. В период самоизоляции она достигла 100%, сразу после открытия офисов продаж произошел резкий спад до 2%. Сейчас мы фиксируем ее на уровне 10%", - рассказал директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев. Как считает директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко, развитие онлайн-сервисов будет для застройщиков одним из факторов привлечения клиентов в 2021 году, наряду с программой льготной ипотеки и желанием россиян вложить сбережения в недвижимость. Покупатели уже сегодня хотят пользоваться IT-решениями с удобным и функциональным интерфейсом, считает он. Очень востребованными инструментами оказались в этом году видеотуры по домам и квартирам, причем 3D-формат сместил на второй план VR-туры, отмечает гендиректор платформы Planoplan Олег Кельник. По сравнению с осенью прошлого года количество запросов на "прогулку" по новостройкам увеличилось в 6 раз. Для повышения онлайн-продаж, отмечают застройщики, самое важное - организовать оформление сделок полностью в дистанционном режиме. Однако, как отмечают эксперты, если выбрать квартиру и получить одобрение кредита можно онлайн, выдать ипотеку онлайн сложнее - не все банки готовы дистанционно подписывать кредитную документацию, так как законодательство требует идентификации клиента в офисе банка. Но застройщики очень надеются, что банки пойдут навстречу и изменят алгоритм взаимодействия в плане полного переноса всех этапов оформления ипотеки в онлайн. Необходимо законодательно разрешить дистанционное открытие банковского счета физлица, которая сейчас должна проходить только при личном присутствии клиента, говорит руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанка" Игорь Дмитриев.
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