Минфин может подключиться к унификации торгов госимуществом

5 ноября. FINMARKET.RU - В правительствевозобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом - при этом разработанные Минэкономразвития и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента (ГПУ), которое усомнилось в возможности установления единой процедуры для всех видов торгов, признав при этом необходимость унификации разрозненных правовых норм, пишет "Коммерсант"

Идея унификации процедур обсуждается уже более 10 лет. С 2014 года этим занимаются Минэкономразвития и ФАС, однако ведомствам не удалось найти консенсус. Министерство предлагало регламентировать процедуры по аналогии с законом о госзакупках, ФАС же инициировала поправки к закону "О защите конкуренции", сохраняющие регулирование отраслевой специфики в отраслевом законодательстве.

Однако обе эти инициативы не нашли поддержки ГПУ, следует из отзыва главы управления Ларисы Брычевой. Она указывает на целесообразность выработки "единых подходов к регулированию торгов в различных отраслях", а не "единой процедуры". Поэтому проект и вопрос унификации регулирования торгов в целом нуждаются в детальной проработке, констатирует ГПУ.

В Минфине идею единого порядка проведения электронных торгов "концептуально поддерживают". "Однако считаем, что порядок проведения торгов в электронной форме и заключения сделок на реализацию госимущества, а также порядок взаимодействия участников торгов должны быть законодательно отрегулированы. Это необходимо в связи с исключением из отраслевых законов положений, определяющих порядок проведения торгов с учетом отраслевой специфики продаваемого имущества, которое с учетом ГК РФ требует регулирования в федеральном законе",- пояснили в министерстве.

Концепция Минфина предполагает и цифровизацию сферы реализации госимущества: речь идет о погружении в закон требований к электронному документообороту с использованием сайта www.torgi.gov.ru (оператор Минэкономразвития). Минфин рассчитывает передать сайт Федеральному казначейству, превратив его в "полноценную систему проведения торгов", которая обеспечит непрерывность их процедуры - пока же он используется лишь для размещения информации о торгах. Проект постановления о модернизации сайта Минфин уже направил в правительство.