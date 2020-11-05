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05 ноября 2020 года 09:37
Минфин может подключиться к унификации торгов госимуществом
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Владимир Гердо/ТАСС
5 ноября. FINMARKET.RU - В правительстве РФ возобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом - при этом разработанные Минэкономразвития и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента (ГПУ), которое усомнилось в возможности установления единой процедуры для всех видов торгов, признав при этом необходимость унификации разрозненных правовых норм, пишет "Коммерсант". Идея унификации процедур обсуждается уже более 10 лет. С 2014 года этим занимаются Минэкономразвития и ФАС, однако ведомствам не удалось найти консенсус. Министерство предлагало регламентировать процедуры по аналогии с законом о госзакупках, ФАС же инициировала поправки к закону "О защите конкуренции", сохраняющие регулирование отраслевой специфики в отраслевом законодательстве. Однако обе эти инициативы не нашли поддержки ГПУ, следует из отзыва главы управления Ларисы Брычевой. Она указывает на целесообразность выработки "единых подходов к регулированию торгов в различных отраслях", а не "единой процедуры". Поэтому проект и вопрос унификации регулирования торгов в целом нуждаются в детальной проработке, констатирует ГПУ. В Минфине идею единого порядка проведения электронных торгов "концептуально поддерживают". "Однако считаем, что порядок проведения торгов в электронной форме и заключения сделок на реализацию госимущества, а также порядок взаимодействия участников торгов должны быть законодательно отрегулированы. Это необходимо в связи с исключением из отраслевых законов положений, определяющих порядок проведения торгов с учетом отраслевой специфики продаваемого имущества, которое с учетом ГК РФ требует регулирования в федеральном законе",- пояснили в министерстве. Концепция Минфина предполагает и цифровизацию сферы реализации госимущества: речь идет о погружении в закон требований к электронному документообороту с использованием сайта www.torgi.gov.ru (оператор Минэкономразвития). Минфин рассчитывает передать сайт Федеральному казначейству, превратив его в "полноценную систему проведения торгов", которая обеспечит непрерывность их процедуры - пока же он используется лишь для размещения информации о торгах. Проект постановления о модернизации сайта Минфин уже направил в правительство.
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Ключевые слова: РФ, госимущество, торги
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