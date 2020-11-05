Инвесторам рекомендуют держать в портфеле до 15% золота

5 ноября. FINMARKET.RU - В сегодняшних условиях инвесторам необходимо держать в портфеле от 5 до 15% золота, порекомендовал главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Джон Рид, выступая на Международном биржевом форуме 2020. Он подчеркнул, что хотя последний год и был полон неприятных сюрпризов для инвесторов, но "те, кто занял крупные позиции в золоте, скорее всего, не пострадали". Вместе с тем стратег WGC отметил, что в течение года цена на металл выросла на фоне высокой неопределенности на 28%, достигнув в августе пиковых $2000 за унцию, а сейчас устойчиво держится около отметки в $1900 за унцию. Особенно сильно спрос нарастет со стороны ETF (биржевых фондов) и западноевропейских инвесторов, пишут "Ведомости"

В России, как показало исследование WGC, розничные инвесторы тоже проявляют высокий интерес к металлу. Так, почти 80% российских респондентов рассматривают инвестирование в золото в будущем, 57% допускают такую возможность. Правда, владеют золотом сегодня лишь 16% из них.

Как отмечают в WGC, несмотря на значительный интерес к металлу, среди инвестиционных продуктов в России сейчас золото находится только на 6-м месте по популярности, уступая сберегательным счетам, иностранной валюте, недвижимости, страхованию жизни и даже криптовалютам. Ключевой сдерживающий фактор для российских розничных инвестиций в золото - самая высокая в мире ставка НДС на золотые слитки, 20%.

"Золото имеет низкую корреляцию с рынком акций, что и обеспечивает ему неплохую динамику в период турбулентности на рынке, ведь металл позволяет снизить волатильность портфеля, - комментирует персональный брокер "БКСинвестиций" Алексей Логиненков. - Сегодня же инфляционные ожидания придают этому активу дополнительную привлекательность". При этом, по прогнозу Аллы Дворецкой, завкафедрой факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, спрос на золото будет расти ближайшие год-два, "пока мировая экономика не успокоится".