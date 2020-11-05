Россияне берут ипотеку в рекордных объемах

5 ноября. FINMARKET.RU - В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца и достигнуть 550 млрд руб. Как сообщили "Коммерсанту" в опрошенных крупнейших ипотечных банках, в октябре показатели сентября были улучшены.

По оценке аналитика "БКС Мир инвестиций" Егора Дахтлера, объем выдачи ипотеки может достигнуть 550 млрд руб. Ранее Банк России оценил выдачу ипотечных кредитов в сентябре в 503,5 млрд руб., тем самым обновив рекордный показатель августа, превысив его более чем на 110 млрд руб.

В качестве причин такого роста ипотечного рынка в сентябре и октябре большинство экспертов называют снижение ставок и реализацию отложенного спроса на вторичном рынке, а также программу льготной ипотеки. Так, по словам руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, из выданных ипотечных кредитов в октябре на долю льготной ипотеки пришлось 7 млрд руб.

К концу года эксперты и участники рынка ожидают замедления темпов выдачи. Как считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, основные факторы (отложенный из-за пандемии спрос, снижение ставки Банка России) постепенно будут терять свое воздействие. По оценке "Дом.РФ", после того как было высказано решение о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, темп прироста ипотечного кредитования должен замедлиться. В ВТБ оценивают, что объем "выдачи ипотеки в России в ноябре будет сопоставим с результатами сентября". При этом рынок ипотеки в этом году может достичь рекордных 3,6 трлн руб. выдачи, увеличившись на четверть к показателям прошлого года, считают в банке.