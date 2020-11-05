Банки внедряют анонимные цифровые карты

5 ноября. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса подтолкнула кредитные организации к выпуску цифровых карт для новых клиентов без подтверждения личности с возможностью хранения на счете не более 15 тыс. рублей.

Максимально упростить доступ к цифровым картам собирается Ак Барс Банк: там планируют выпускать их через мессенджеры, рассказал "Известиям" представитель кредитной организации. "Карта токенизируется в смартфоне - покупки делаются через ApplePay, GooglePay или SamsungPay. Среди доступных операции по виртуальной карте: просмотр реквизитов и истории действий, переводы, пополнения, покупки в торговых точках и интернет-магазинах, блокировка через call-центр и закрытие карты", - пояснил представитель Ак Барс Банка.

По "антиотмывочному" закону банк обязан идентифицировать клиента перед открытием счета, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и Партнеры" Алим Бишенов. Это можно сделать по паспорту в отделении или при встрече с курьером, а также полностью удаленно, если слепки лица и голоса гражданина хранятся в единой биометрической системе.

Аналогичную онлайн-карту с максимальной суммой хранения на счете до 15 тыс. рублей предлагает и Почта Банк, рассказал "Известиям" его представитель. Он подсчитал, что за три года с запуска продукта в кредитной организации выпущено уже 6 млн таких кошельков.

В мае 2020 года свою предоплаченную карту выпустил "Тинькофф", рассказали в банке. В кредитной организации пояснили: это "переходная ступень" к полноценной дебетовой карте, чтобы клиент мог воспользоваться финансовыми услугами до встречи с курьером и прохождения идентификации.

В первом полугодии 2021-го ВТБ планирует запуск мгновенной цифровойдля новых клиентов. В банке подчеркнули, что этот продукт предусматривает частичную идентификацию пользователя услуг по номеру мобильного телефона, а также ввод ФИО и даты рождения. БКС Банк уже завершил пилотирование похожего продукта - в ближайшее время цифровая карта будет предложена клиентам, заявили в кредитной организации.

По статистике ЦБ, в первом полугодии 2020-го в России действовало 179 млн неперсонифицированных электронных средств платежа. К ним относятся онлайн-кошельки, транспортные и предоплаченные банковские карты.