В новом КоАП ряд санкций смягчится

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) направлен на гуманизацию наказаний, вместе с тем нижняя планка штрафов поднимется со 100-300 до 500 рублей, сообщил глава МинюстаКонстантин Чуйченко.

"Мы предложили изменить направленность Кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного, прежде всего, предотвращающим правонарушения", - сказал Чуйченко во вторник в программе "Диалог" телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в беседе с главой Ассоциации юристов России и экс-председателем комитета Госдумы по госстроительству Владимиром Плигиным.

"Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему, и чаще применять возможность, во-первых, получения людьми скидки. Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50% скидку, тем самым, уменьшив санкцию, которую они должны заплатить", - добавил министр.

Также, по его словам, в проекте новогоРФ количество таких мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 состава (по ныне действующей редакции таких составов 258).

"Структуру санкций, их размер надо формировать, исходя из той общественной опасности, которую административной проступок составляет. Генерально мы старались не изменять размерапо отдельным составам, тем не менее, мы были вынуждены повысить санкции по определённым составам, а именно отменить те санкции, которые уже приобретают характер неразумности", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что все санкции, которые составляли 100-300 рублей, "подлежат изменению, и теперь (в новом Кодексе) минимальный размер штрафа составляет 500 рублей".

В то же время, добавил глава Минюста, по ряду санкций размер взыскиваемых штрафов уменьшился.

Чуйченко напомнил, что в течение последних 18 лет существования ныне действующей редакции КоАП, в него было внесено порядка 680 изменений и предложений, "и зачастую эти изменения вносились бессистемно, вся эта работа носила спорадический характер".

"На сегодняшний день система административного права поражена вот этой вот "несистемностью", - сказал Чуйченко.

Ранее в Минюсте сообщали, что в санкциях ряда статей Особенной части проекта нового КоАП административный арест планируется заменить на обязательные работы на срок от двадцати до шестидесяти часов.

Также, отмечали в ведомстве, "в некоторых случаях предлагается закрепить обязательные работы как дополнительную, наряду со штрафом, альтернативу административному аресту".

"В частности, за мелкое хулиганство предлагается предусмотреть следующую градацию административных санкций: административный штраф, обязательные работы и административный арест. Предполагается, что выбор санкций будет зависеть от характеристик личности правонарушителя и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность", - говорится в пресс-релизе.

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января этого года. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового свода законов - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию. В связи с этим было принято решение не ужесточать санкции.