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03 ноября 2020 года 10:15
Правила ремонта автомобилей хотят ужесточить
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dpa/АСС
3 ноября. FINMARKET.RU - В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", разработанный Минпромторгом, обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле — например, смены магнитолы или сигнализации. Поправки также запретят использовать ряд б/у запчасте. Сенатор Андрей Кутепов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором попросил отказаться от таких изменений, сообщают "Известия", ссылаясь на документ. Независимые автосервисы ждут убытков, а эксперты считают, что принятие поправок в текущей редакции может привести к тому, что автовладельцы начнут ремонтировать машины самостоятельно. Это снизит уровень безопасности на дорогах. "Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные", — говорится в обращении Андрея Кутепова. Поправки ударят и по рынку независимых автосервисов, считает сенатор. В письме говорится, что в отрасли сегодня задействовано более 70 тыс. предприятий, где работает более 1,5 млн граждан. Годовой оборот этой сферы — более 280 млрд рублей, по запчастям — около 1,3 трлн рублей. Четыре из пяти автомобилей обслуживают независимые сервисы. Весь сектор сформирован спросом и регулируется рынком, пишет Андрей Кутепов. Формально поправки вносятся в технический регламент 018/2011 для исполнения Женевского соглашения 1958 года, по которому правила различных стран не должны противоречить друг другу. Требования к производителям автомобилей прописаны в пункте 7 правил ООН №133. Они запрещают производителям ставить ряд подержанных деталей в новые машины. Минпромторг же предлагает распространить эти правила и на ремонт подержанных автомобилей. Сенатор просит министра учесть изложенную позицию и включить в текст поправок правила ООН №133 без изменений относительно оригинала. Сегодня третий пакет поправок проходит согласительные процедуры. Если поправки примут, компании, которые занимаются промышленным восстановлением деталей, больше не смогут работать, говорит глава Союза автосервисов (объединяет независимые станции техобслуживания) Александр Пахомов, мнение которого приводят "Известия". Автосервисы обращаются в такие фирмы, когда нужно восстановить б/у запчасти. В России около 500 таких предприятий. Потребитель обязан будет покупать новые запчасти у официальных дилеров, и это увеличит стоимость ремонта, отметил Александр Пахомов. Пострадают также компании, которые разбирают автомобили и продают запчасти, указал он. Поправки перераспределят спрос в пользу официальных дилеров, торгующих новыми импортными запчастями, сказал собеседник газеты в одном из автосервисов.
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Ключевые слова: РФ, автомобили, ремонт, правила
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