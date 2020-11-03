Интернет-продавцов предлагают освободить от уплаты НДС

3 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплатыроссийских торговых интернет-компаний. Освобождение от обязанности уплачивать НДС отечественных онлайн-ритейлеров создаст для них равные условия по уплате налогов с иностранными фирмами, считают авторы документа - депутаты Госдумы от партии ЛДПР.

Как указывают авторы законопроекта, освобождение от уплаты НДС российских интернет-продавцов выровняет конкурентные условия на рынке, что будет способствовать снижению цен на товары при покупках онлайн, пишут "Ведомости" . "Следовательно, часть покупателей переориентируется на посещение интернет-магазинов, а значит, снизит загруженность транспортной инфраструктуры, отсутствие очередей и дополнительных контактов благотворно скажется на здоровье наших граждан", - указывается в пояснительной записке.

Сейчас на рынке интернет-торговли существует дисбаланс: российские компании платят налоги, а иностранные - нет. При этом иностранные интернет-продавцы получают доход от продажи товаров российским конечным покупателям. В свою очередь отечественные онлайн-ритейлеры уплачивают НДС при реализации товаров внутри страны по основной ставке 20%.

Тем не менее, несмотря на наличие проблемы, отмену НДС для отечественных компаний эксперты считают маловероятной. "Законопроект, который предлагает принять достаточно радикальные меры и отменить полностью НДС для российских онлайн-ритейлеров, в сегодняшних условиях вряд ли будет поддержан", - считает директор департамента налогов и права Deloitte Тамара Архангельская. А руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян не исключает, что такое решение может дорого обойтись российскому бюджету.

В экспертном сообществе пока нет единого мнения о способах решения проблемы неравенства условий для отечественных и международных интернет-компаний.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов указывает, что проблема неравных налоговых условий с зарубежными интернет-площадками, которую предлагают решить депутаты Госдумы, на самом деле относится ко всей российской экономике - внутренней торговле, производству, - а не только к онлайн-каналу продаж. "Поэтому и решать ее необходимо комплексно, не дискриминируя отдельные сферы торговли, - отмечает Соколов. - В то же время реальную поддержку онлайн-каналу продаж сейчас могло бы оказать снижение стоимости эквайринга, который в е-commerce, как известно, является одним из самых дорогих и, по сути, представляет собой оборотный налог с каждой продажи".