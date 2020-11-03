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03 ноября 2020 года 10:26
Коронавирус уронил Shopping Index российских столиц
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Донат Сорокин/ТАСС
3 ноября. FINMARKET.RU - Осенний рост заболеваемости COVID-19 заставил жителей крупных городов минимизировать посещение торгцентров. Shopping Index (отражает число покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве и Санкт-Петербурге в октябре сократился более чем на 26% год к году, пишет "Коммерсант". В Москве по итогам октября т.г. Shopping Index сократился на 9,4% по сравнению с сентябрем и на 26,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, приводит данные Watcom. В Санкт-Петербурге показатель сократился на 3,5% по сравнению с сентябрем и на 26,3% - год к году. Падение активности потребителей в октябре - нетипичное явление. Например, в Москве в прошлом году в этот период Shopping Index относительно сентября вырос на 2,1%, а в Санкт-Петербурге - 4,8%. Как поясняет президент Watcom Роман Скороходов, на текущее поведение потребителей влияют опасение заразиться COVID-19 и резкий экономический спад. Значимость первого фактора наиболее остро ощущалась во второй половине октября, но сейчас ослабевает. Как отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, если в сентябре трафик достиг 80-85% от уровня прошлого года, то в период 5-18 октября снова начался отток. Сейчас, по ее наблюдениям, посещаемость остается на уровне 70-75% относительно значений прошлого года. Согласно данным Watcom, в Москве по итогам октября Shopping Index для небольших объектов оказался на 25,8% ниже, чем годом ранее. В случае с крупными торгцентрами падение достигло 30,5%. Хакбердиева ждет роста покупательской активности в предновогодний период, но полное восстановление рынка, по прогнозам эксперта, произойдет не раньше конца 2021 года. Такой же прогноз делает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова, напоминая, что на покупателей влияет не только санитарная обстановка, но и экономический кризис.
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Ключевые слова: РФ, торгцентры, посещаемость, индекс
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