НПФ хотят оказывать гражданам сопутствующие услуги

3 ноября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят стать для своих клиентов агентами, предлагая им продукты не только финансовых организаций, но и компаний, оказывающих различные социальные

Национальная ассоциация(НАПФ) и Ассоциация НПФ (АНПФ) прислали свои предложения в ответ на письмо комитета по финансовому рынку Госдумы, который ранее предоставил им для сбора мнений поправки в закон "О НПФ", пишет "Коммерсант" . В частности, предложения касаются отмены для фондов исключительного вида деятельности.

Сейчас НПФ по закону могут осуществлять только деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Агентская деятельность для них запрещена. А пенсионные СРО предлагают наделить фонды правом заключать от имени и за счет клиентов НПФ договоры с банками и некредитными финансовыми организациями (НФО), а также совершать подобные действия от имени банков и НФО.

В дополнение к этому для клиентов по НПО такие же действия предлагается осуществлять с "организациями, осуществляющими деятельность в области здравоохранения и социальных услуг". Кроме этого, считают авторы писем, фонды должны иметь право оказывать информационные и консультационные услуги для физлиц и компаний.

В случае одобрения предложенных изменений, по мнению АНПФ, фонды смогут представлять интересы клиентов в кредитных организациях для получения банковских карт, открытия счетов и вкладов для перевода на них пенсий или выкупных сумм, помогать оформлять кредиты со специальными условиями. Также упростится возможность создания комплексных пенсионно-страховых продуктов, НПФ получат возможность приобретать для клиента за счет пенсионных выплат услуги в области здравоохранения, ухода и других социальных услуг.

По мнению НАПФ, меры облегчат процесс взаимодействия частных фондов с их клиентами, так как при их "реализации НПФ будет восприниматься в качестве "единого окна".

За допуслуги НПФ намерены брать комиссионное вознаграждение, хотя и обещают снизить стоимость сторонних продуктов. Однако в письмах ассоциаций о допдоходах от агентской деятельности НПФ прямо не упоминается.