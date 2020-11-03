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03 ноября 2020 года 08:25
Более 40% из 200 млрд поддержки получили 10 регионов
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Станислав Красильников/ТАСС
3 ноября. FINMARKET.RU - В апреле президент РФ поручил направить субъектам на борьбу с последствиями пандемии - "на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов" - 200 млрд рублей. Затем было одобрено выделение еще 100 млрд. Из 300 млрд 200 Минфин уже перечислил в региональные бюджеты, пишут "Известия". Значительную часть этих средств - 41%, или 83 млрд рублей - получили 10 субъектов РФ. Больше остальных перечислили в Татарстан (13,6 млрд рублей), Краснодарский край (11,7 млрд), Свердловскую область (9,9 млрд), Башкортостан (9,7 млрд) и Кемеровскую область (9 млрд). Меньше всего денег получили Ингушетия (27 млн), Алтай (154 млн), Тыва (195 млн), Ненецкий АО (216 млн) и Калмыкия (236 млн). Части регионов вовсе не перечислили деньги. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тюменская Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Минфин перечисляет регионам суммы дополнительной поддержки тремя траншами по 100 млрд. В мае министерство перевело средства 56 субъектам, в июле - 69. В обоих случаях, согласно комментариям Минфина, были учтены масштаб выпадающих доходов и потребность в деньгах для финансирования первоочередных трат. Как заявили "Известиям" в министерстве, средства распределялись по единой методике, которая обсуждалась с регионами и была одобрена консультативной комиссией Госсовета и правительственной комиссией по региональному развитию. Поддержка осуществлялась, исходя из фактического снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на 1 апреля и на 1 июля соответственно. Эксперты называют подход Минфина к распределению поддержки непрозрачным, но в целом адекватным. По их мнению, при распределении средств нужно ориентироваться не только на динамику заболеваемости. Хотя подход Минфина к распределению поддержки между регионами носит субъективный характер и в целом мог бы быть более прозрачным, он выглядит достаточно адекватным, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
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Ключевые слова: РФ, регионы, коронавирус, господдержка
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