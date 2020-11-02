По картам "Мир" заработал новый стандарт безопасности

2 ноября. FINMARKET.RU - С 1 ноября по картам "Мир" вступил в силу новыйбезопасности "Контроль уровня неправомерных операций на стороне участников", устанавливающий для банков предельно допустимые значения неправомерных операций без согласия клиента. Подобные стандарты уже есть у крупнейших международных систем, а вот Национальная система платежных карт (НСПК - оператор "Мира") их до сих пор не имела, пишет "Коммерсант"

Общая сумма подтвержденных мошеннических операций у банка-эквайрера (обеспечивает проведение платежа) не должна превышать 0,5% всех успешных операций, или 1 млн руб. в месяц, а количество неправомерных операций - 0,2% в месяц. Для эмитента (выпускает карты) пороговые значения ниже - 0,05% от суммы успешных операций (1 млн руб.), или 0,07% от количества.

Если банк нарушает условия, выписывается штраф и он попадает в программу, которая предполагает комплекс мер, направленных на исправление ситуации. Банк будет находиться в программе не менее полугода, а показатели должен исправить к концу третьего месяца. Выйти из программы можно лишь после шести месяцев непрерывного исполнения нормативов. Как заверили в, текущие показатели банков-участников в разы ниже установленных предельных значений.

"Расширение противодействия мошенничеству соответствует международной практике, аналогичные механизмы присутствуют в международных платежных системах,- отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.- Они способны эффективно бороться с недобросовестными практиками".

По мнению экспертов, подтолкнуть "Мир" к ужесточению контроля могли ставшие достоянием общественности действия отдельных игроков и рост неправомерных операций.