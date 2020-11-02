Какая специальность станет самой востребованной в РФ к 2025 году

2 ноября. FINMARKET.RU - В ближайшие 5 лет наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоватьсяпо искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума, посвященном будущему рынка труда (The Future of Jobs Report), пишут "Известия" . ВЭФ в рамках исследования опросил 291 компанию с совокупным числом сотрудников 7,7 млн.

Так, к 2025 году доля сотрудников, которых крупнейшие работодатели по всему миру признали наименее значимыми для своего бизнеса, сократится относительно общего числа работников: если сейчас они составляют в среднем 15,4% численности трудящихся в каждой из компаний, то через 5 лет их будет не больше 9%. В абсолютных цифрах только в результате роботизации исчезнет 85 млн рабочих мест, говорится в документе.

В РФ наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте 5 лет оказались рядовые сотрудники бухгалтерии. На 2-м месте в "антирейтинге" расположились секретари и администраторы, а на 3-м - наборщики данных. Избыточными российские компании также посчитали торговых представителей, внутренних аудиторов, юристов и юридических секретарей. Под сокращение до 2025 года могут попасть и занятые физическим трудом, а именно механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры.

Им на смену, говорится в докладе ВЭФ, придут новые профессии, которые появляются по мере изменения отношений между машинами, алгоритмами и человеком на рынке труда. Таким образом в ближайшую пятилетку будет создано минимум 97 млн рабочих мест. При этом доля представителей "новых" профессий в общем числе работников компаний вырастет с 7,8% до 13,5%.

В России уже сейчас наибольшей востребованностью пользуются специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, аналитики данных, а также эксперты по Big Data. Чуть реже работодатели заявляли о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. Замыкают топ-10 наиболее перспективных профессий интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.

Согласно исследованию, не последнюю роль в ускорении замены устаревших профессий новыми сыграла и пандемия. В частности, 80,6% российских компаний стали обеспечивать своим сотрудникам больше возможностей для дистанционной работы и чаще использовать цифровые инструменты (например, видеозвонки). Почти половина предприятий (47,2%) наладила автоматизацию, а каждая третья фирма стала применять технологии дистанционного повышения квалификации персонала. В целом для 30% компаний пандемия стала катализатором организационных преобразований.

Спрос на IT-специалистов, например программистов, системных аналитиков, экспертов по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению, действительно будет расти в ближайшие годы, согласились во ВНИИ труда Минтруда РФ. Это объективный процесс, вызванный технологическим прогрессом и трансформацией рынка рабочей силы.