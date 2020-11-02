Запасы продуктов в магазинах сформированы на длительный срок

2 ноября. FINMARKET.RU - В отличие от мартовского ажиотажа сейчас россияне не торопятся сметать гречку, макароны и туалетную бумагу. Но власти подстраховались и на этот раз: если макарономания вдруг снова овладеет умами, запасов самых важных продуктов питания в магазинах точно хватит на ближайший месяц.

распределительных центров торговых сетей по социально значимым категориям товаров сформированы на более длительный, чем обычно, срок - в среднем до четырех недель и постоянно поддерживаются, рассказал "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Исключение - ряд позиций категории "фреш", где создать длительные запасы физически невозможно, да и не нужно. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости нет, заверил ­Евтухов. По его словам, минпромторг еженедельно проводит совещания с представителями власти и крупнейшими федеральными торговыми сетями. Все возникающие проблемы оперативно решаются.

В пятницу, 30 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что россияне из-за опасений перед новым карантином якобы снова стали делать запасы продуктов питания. Однако, по словам Евтухова, такая информация не отражает реальную ситуацию: ажиотажа, какой наблюдался весной, в первую волну пандемии, точно нет. Наоборот, потребительский спрос снизился даже по отношению к докризисному уровню, поскольку у людей остались большие запасы, да и сейчас они стараются экономить.

По данным АКОРТ, в начале октября падение потребительских расходов существенно ускорилось и составило 4,8%. Среднее падение за последний месяц составило 1,8%. А трафик тех же торговых центров в Москве к концу сентября 2020 года, по данным АКОРТ, начал снижаться по сравнению с летним сезоном. Падение трафика по отношению к августу 2020 года - в пределах 10%, к показателям прошлого года - до 20%.

"Основной тенденцией осени 2020 года стало снижение посещаемости магазинов и торговых центров. Потребители стараются заранее спланировать свои покупки и ограничить время своего пребывания в людных местах", - пояснили в АКОРТ. При этом средний чек увеличился - люди стараются приобрести больше товаров за одну покупку. По данным Ромир, по сравнению с аналогичной неделей 2019 года средний чек выросл на 10,2%. "Каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, мы не фиксируем", - добавили в АКОРТ.