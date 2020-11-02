"Росатом" заинтересовался выпуском электроники для ЖКХ

2 ноября. FINMARKET.RU - АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (РАСУ; входит в "Росатом") подготовило проект по созданию оборудования дляи строительства в рамках государственной стратегии развития радиоэлектроники до 2030 года. В нем предлагается разработка разнообразных контроллеров, устройств сбора и передачи данных, управления лифтами, водопроводом, "умных" счетчиков и сенсоров, датчиков мониторинга экологической обстановки, пишет "Коммерсант"

Проект оценивается в 121,3 млрд руб. до 2025 года, из которых 108,4 млрд руб. планируется привлечь в виде субсидий от государства, а 12,9 млрд руб.- из внебюджетных источников.

Правительство поручило Минэнерго, Минэкономики и другим ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан. Предполагается, что участники рынка смогут устанавливать только российские счетчики, а период установки предлагается увеличить: ГП и сетевые компании смогут осуществлять поверку старых счетчиков вместо их замены у малого и среднего бизнеса до 1 июля 2022 года, а у населения - до 1 января 2025 года.

По прогнозу РАСУ, в 2025 году потенциальный объем выручки производителей отечественного оборудования для ЖКХ и строительства может составить 76,6 млрд руб. при объеме рынка 127,8 млрд руб. По оптимистичному сценарию РАСУ выйти на промышленное производство такого оборудования планируется в 2024-2025 годах.