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02 ноября 2020 года 08:21

Переход IT-инфраструктуры на отечественный софт переносится

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Сети связи и информационные системы, задействованные в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности и т. п., т. е. критическая информационная инфраструктура (КИИ), с 1 января 2024 г. должны строиться преимущественно на российском программном обеспечении (ПО), а с 1 января 2025 г. - на российском оборудовании. Это следует из проекта указа президента, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале правовых актов regulation.gov.ru. То есть срок перехода на отечественный софт решено продлить на три года, пишут "Ведомости".

Из опубликованного в конце мая проекта указа президента следовало, что переход пользователей КИИ на отечественный софт должен состояться в 2021 г., а на поддерживающее его оборудование - в 2022 г. Сроки перехода КИИ на отечественное оборудование и ПО решено было продлить в ходе общественного обсуждения указа, в котором участвовало и предпринимательское сообщество, объяснил представитель Минцифры.

Большинство опрошенных "Ведомостями" представителей компаний, владеющих КИИ, не ответили на запросы. Сотовые операторы (их сети законодательно также приравнены к КИИ) поддерживают саму идею перехода на отечественные IT-решения. Tele2, "Вымпелком" и "Мегафон" согласны перейти на отечественное оборудование, если оно будет качественным, конкурентоспособным по цене и при этом соответствовать международным стандартам, говорят их представители. Операторы максимально заинтересованы в сокращении валютной составляющей при закупках, также отметили они.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  IT-инфраструктура,  софт

 
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