Всем ли поставят "умные" электросчетчики

30 октября. FINMARKET.RU - Бизнес призвал отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет, а с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть "интеллектуальными", напоминают "Известия"

За установку новых "умных" счетчиков по закону должен платить поставщик электричества. Он же обязан следить за исправностью приборов и, если нужно, менять их.

Предполагалось, что расходы компаний будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. Но, как отмечают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, поголовнаятаких приборов совершенно невыгодна, а издержки куда выше экономии.

"Стоимость этой программы в части многоквартирных домов, по самым скромным оценкам, составляет от 630 млрд до 1,1 трлн рублей", - отметил начальник департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Валерий Жихарев.

27 октября Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер, в котором предложила ввести другой подход в оснащении жилых домов счетчиками. Бизнес считает, что не стоит менять счетчик в каждой отдельной квартире, а делать это либо во всем доме, либо не делать вовсе. Решать, в каких домах менять старыена "умные", должны власти субъектов, считают в ассоциации.

Как отметил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, чтобы найти средства на замену счетчиков в жилых домах, поставщики электричества могут повысить тариф для других крупных потребителей (например, заводов или торговых центров).

Сегодня тарифы на электроэнергию для граждан регулирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и поэтому цены не могут быть выше определенных значений. В 2021 году тарифы могут вырасти не больше чем на 5%, определено в прогнозе социально-экономического развития страны, отметили в НП "Совет рынка".

Однако ФАС разработала постановление, по которому предельно допустимый порог в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного в случае установки в домах "умных" приборов учета, сообщили "Известиям" в антимонопольной службе.

Если это предложение не будет реализовано, затраты понесут не граждане, а крупные потребители, говорят эксперты. Речь о так называемом перекрестном субсидировании, при котором за более низкие тарифы для населения доплачивают крупные организации и предприятия.

"Учитывая, что по общему правилу тарифы на электроэнергию для населения должны вписываться в темпы роста, заданные социально-экономическим прогнозом, возникает коллизия, которая может привести к очередному росту перекрестного субсидирования", - отмечено в документе ассоциации.

Требования к повсеместно устанавливаемым приборам учета не должны быть излишними, чтобы поставщики не несли лишних затрат, заключили в ассоциации.