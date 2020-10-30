На льготные автокредиты и лизинг в 2021 году заложено 13 млрд руб.

30 октября. FINMARKET.RU - На продолжение действующих программ господдержки спроса в автопроме в начале 2021 года уже заложено 12,8 млрд рублей, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

"В 2021 году мы продолжим реализацию системных мер господдержки автопрома. В частности, на программу льготного автокредитования планируется направить порядка 9 млрд рублей, что позволит реализовать 90 тыс. автомобилей, а на программу льготного лизинга - это те деньги, с которых мы стартуем - это 3,8 млрд рублей, это примерно 7,6 тыс. автомобилей", - сказал Пак в ходе онлайн-совещания у главы Минпромторга Дениса Мантурова с представителями автопрома о состоянии отрасли, которое прошло в четверг.

Чиновник напомнил, что по итогам весеннего антикризисного совещания представителей автопрома с президентом РФ Владимиром Путиным "были приняты ключевые решения, направленные на предотвращение падения производства в отрасли более чем на 30% в условиях общемирового падения рынка на фоне распространения новой коронавирусной инфекции".

"В частности, правительством было выделено дополнительно 25 млрд рублей, были запущены такие новые меры поддержки спроса, как "Доступная аренда" (программа оперлизинга автотехники объемом 2,5 млрд руб. - ИФ), расширена программа льготного автокредитования, которая стала в том числе доступна работникам медицинских организаций. Также федеральными органами государственной власти и госкомпаниями проводятся опережающие закупки автомобильной техники (общий объем в 2020 году - 33,5 тыс. единиц - ИФ). По нашей оценке, реализация всех мер поддержки, которые действуют в 2020 году, позволит поддержать производство и реализацию более 250 тыс. автомобилей", - отметил Пак.

По его оценке, количество выделенных на господдержку бюджетных средств в 2020 году "абсолютно правильно и достаточно было для поддержки рынка".

"Вот у нас в сентябре плюс, в октябре у нас будет плюс. И еще это два месяца активных продаж до конца года. При этом мы раскачали спрос так, что по некоторым брендам у дилеров сейчас ощущается нехватка автомобилей даже", - добавил глава автомобильного департамента Минпромторга, говоря о прогнозе рынка на период до конца года.

Российский рынок по результатам 9 месяцев 2020 года составил 1,15 млн автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику - сейчас это минус 25% за 9 месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, добавил чиновник.