Россияне боятся потерять работу в ближайшем году

30 октября. FINMARKET.RU - Россияне больше жителей других стран боятся потерять работу в ближайшем году. О своем страхе лишиться должности заявили 75% наших соотечественников, принявших участие в исследовании аналитической компании Ipsos, проведенного среди населения 27 стран, пишут "Известия" . На соответствующий вопрос экспертов положительно ответили 75% жителей РФ. На втором месте идет Испания — в этой стране лишиться работы боятся 73% граждан. За ней следует Малайзия — там таких 71%. А вот меньше всего за свое место переживают жители Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).

Больше прочих возможностью остаться безработными обеспокоены сотрудники сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), считает председатель комитета объединения "Опоры России" по трудовым отношениям и охране труда Дмитрий Третьяков.

"В малом и среднем бизнесе задействовано около 37% населения страны, которые остались с пандемией практически один на один. Они практически самые незащищенные представители рынка труда, особенно в нынешних условиях, — заявил он. — Скорее всего, именно они и попали в выборку респондентов".

При этом ситуация в области МСП сложная и без учета кризиса, отметил Третьяков. В госучреждениях и крупных компаниях трудовые договора заключаются по всем правилам. А вот немалая часть малого бизнеса существует в теневом секторе экономики, где отношения часто регламентируются ненадлежащим образом.

А вот основатель сервиса подбора персонала SuperJob Алексей Захаров в результатах исследования Ipsos усомнился. "То, что в России опасаются потерять работу больше, чем в США, где рынок намного динамичнее, сомнительно", — сказал он. В рейтинге, предоставленном Ipsos, США занимает 24-ю строчку. Согласно исследованию, там лишиться работы в течение года боятся 36% населения.

Исследование Ipsos проводилось с 25 сентября по 9 октября 2020 года. В нем приняли участие 12,4 тыс. респондентов из 27 стран. Глобальный показатель страха потерять работу — 54% сотрудников по всему миру.