К 2023 году половина рынка чаевых станет безналичной

30 октября. FINMARKET.RU - Переход взатронул и традиционно "наличный" рынок чаевых. По оценкам одного из крупнейших игроков сегмента "Нетмонет", объем рынка чаевых в России в 2019 году составил 110 млрд руб. В 2020 году, несмотря на пандемию и карантин, в частности закрытие учреждений питания и сферы услуг, рынок не сократится, и, по прогнозам, его объем составит порядка 100-125 млрд руб. Но меняются формы, в которых потребители готовы оставлять "на чай". Если в прошлом году только 10% чаевых приходилось на электронные платформы, то в 2020 году показатель вырастет на 10 п. п., ожидают в "Нетмонет" (к ней подключены 15 тыс. сотрудников в 1,4 тыс. заведений в сфере услуг), пишет "Коммерсант"

По прогнозам компании, к 2023 году объем онлайн-чаевых в России вырастет до 50-60 млрд руб., это будет половина всего рынка.

Толчок развитию обеспечила пандемия, уверен гендиректор "Нетмонет" Егор Высоцкий, потребители стали быстрее отказываться от наличных денег. По данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в третьем квартале 2020 года доля безнала в общепите в целом выросла по сравнению со вторым, хотя в розничной торговле наблюдалось снижение.

Большая часть платформ для перевода онлайн-чаевых предполагает считывание QR-кода, достаточно камеры смартфона, отмечает господин Высоцкий. Есть несколько игроков, позволяющих оставлятьбезналичным способом.

"Основные факторы роста - отказ потребителей от наличных, массовый переход продаж в онлайн и запрет для ресторанов с нового года включать чаевые в счет",- поясняет гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Но многие заведения консервативны. Чаще всего чаевые - это наличные, перевод по номеру телефона или прием через терминал.